Collado entrega 38 camiones volteos a municipios y distrito municipales con vocación turística

El ministro de Turismo, David Collado, entregó este miércoles 38 camiones volteos a igual cantidad de municipios y distritos municipales de vocación turística, en el marco del inicio de un programa de sostenibilidad de los diferentes destinos.

La entrega de los camiones, que requirió una inversión de RD$107,209,170, se llevó a cabo en un acto que se realizó en la explanada del estadio Quisqueya Juan Marichal, en el Distrito Nacional, con la presencia de los alcaldes municipales y distritales.

Collado dejó en claro que más que una entrega de los 38 camiones, inicia un programa de sostenibilidad en los municipios y distritos municipales con vocación turística. “Iniciamos un programa de sostenibilidad para que los destinos turísticos sean más amigables con el medio ambiente”, dijo Collado.

El funcionario anunció que más adelante habrá otra entrega de camiones a otros municipios y distrito municipales, con inversión similar, lo que superaría los RD$250 millones.

Nelson Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), calificó de histórica la entrega de camiones a las alcaldías y destacó el empeño de Collado de ir en ayuda de los municipios turísticos.

Leoncito José, presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), afirmó que iniciativas como esta deben servir de ejemplo a otros funcionarios e instituciones del Estado.

Entre los municipios favorecidos con los camiones figuran Barahona, Samaná, Constanza, Las Terrenas, Jarabacoa, Puerto Plata y La Romana, entre otras.

Mientras que los distritos municipales que recibieron los camiones figuran Boca Chica, Río San Juan, La Caleta, La Otra Banda, Miches, Los Quemados, Los Patos, Las Galeras, así como Verón, Punta Cana, Cumayasa, entre otros.

Con la entrega de estos 36 nuevos camiones volteos, reiteramos que la República Dominicana está comprometida con la limpieza, la sostenibilidad y el orden, no solo como herramientas de embellecimiento, sino como políticas públicas de desarrollo que preservan lo más valioso que tenemos: nuestros recursos naturales, nuestra hospitalidad y nuestra identidad como pueblo.