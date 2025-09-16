Transportistas paralizan el tránsito en rutas en La Otra Banda, en Higüey

Varios informes suministrados a Listín Diario, señalan que transportistas de la provincia La Altagracia, suspendieron el servicio ante actos de violencia registrados en la zona, por supuestos comunitarios que protestan por apagones.

Varios videos llegados a este medio, registran como desde tempranas horas de este martes, decenas de personas se encontraban varadas en diferentes calles, mientras los autobuses fueron colocados en el medio de la calle, como protesta por los actos de vandálicos.

La Asociación Nacional de Transportistas Empresariales y Hoteleros de La Altagracia (ASONATRAHOLA), informó que se suspendió el paso de los vehículos por La Otra Banda, a partir de las 6:00 de la tarde, luego de que personas que supuestamente protestaban por los apagones, lanzaran piedras contra los autobuses que transportan trabajadores de los hoteles.

“Unidades de transporte que transitan por La Ceiba han sido atacadas con piedras por desconocidos durante protestas comunitarias. Estos actos vandálicos han obligado a los transportistas a suspender el tránsito por la zona, generando un bloqueo total de las rutas que conectan Higüey, La Otra Banda y La Ceiba”, indicaron en un comunicado.

Las guaguas afectadas forman parte del sistema de transporte que moviliza diariamente a cientos de colaboradores hacia los hoteles de Bávaro, Verón y Punta Cana.

La suspensión de estas rutas ha provocado un colapso logístico en el traslado de personal hotelero, afectando directamente la operación turística en la región Este.

La asociación de transporte turístico hizo un llamado a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y la Policía Nacional, para que intervengan y garanticen la seguridad en las vías afectadas.

Asimismo, se solicita a Edeeste una respuesta clara y efectiva ante las deficiencias del servicio eléctrico que han detonado esta crisis social y económica.