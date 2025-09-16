Salida de plantas de AES provoca apagones a usuarios de Edesur, Edenorte y Edeeste

“Un evento” en la línea de transmisión afectó plantas generadoras de AES Dominicana, lo que provocó un déficit temporal de energía y a su vez “múltiples circuitos de las empresas distribuidoras de electricidad” este lunes.

La situación dada a conocer a través de un comunicado de las empresas distribuidoras de electricidad, especifica que se normalizó pasada la 1:00 de la tarde de este martes.

“Edesur, Edenorte y Edeeste informan que el incidente impactó el servicio de distribución de la electricidad, situación que está siendo superada”, dijeron sin abundar en detalles.

Además, pidieron excusas a los usuarios por las “molestias que esto pueda causar”, al tiempo de agradecer la “comprensión frente al imprevisto originado”.