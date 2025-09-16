Historiador dicta conferencia “Sumaria relación sobre la civilización y la barbarie: América Latina en la temprana época colonial”

El historiador puertorriqueño, Pedro San Miguel, realizó este martes la conferencia magistral “Sumaria relación sobre la civilización y la barbarie: América Latina en la temprana época colonial”, donde mostró su perspectiva sobre la llegada de los europeos al continente americano.

El acto fue celebrado en el Salón de Conferencias del Archivo General de la Nación, donde el también profesor se mostró conmovido ante el público, y manifestó su agradecimiento con la institución.

San Miguel aargumentó que el continente Americano no fue simplemente descubierto, sino que el inventado a través de las ideologías predominantes en la Europa de la época.

Asimismo, invitó a la reflexión sobre la persistencia de concepciones coloniales en el presente, instando a una revisión crítica de la historia y a la construcción de narrativas más inclusivas y justas.

Dona su biblioteca

En el marco de la actividad, se anunció que el historiador donó su biblioteca al Archivo General de la Nación, lo que fue catalogado como un “valioso aporte que enriquecerá los fondos bibliográficos de la institución y servirá de consulta para investigadores, académicos y público interesado en la historia de América Latina.

“Servirá para el público interesado en colonialismo, esclavitud, la formación de identidades, la economía del nuevo mundo y los modelos productivos derivados de la caña o el tabaco”, afirmaron las autoridades del AGN sobre los libros de San Miguel.

Además, presentaron en el lobby del Archivo General de la Nación una exposición documental que presenta la selección de los libros donados.

El historiador invitó a los estudiantes, colegas y amantes de la historia a visitar la exposición y participar en el encuentro de “relevancia académica y cultural.