Chanel Rosa dice Senasa tenía una contabilidad real y otra con datos ficticios para la Sisalril

Chanel Rosa Chupany informó que una de las actuaciones que se realizaron en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), en la administración de Santiago Hazim y que ocasionó el déficit actual, fue crear una doble contabilidad para “abrir un espacio financiero” y de esta forma la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) no se diera cuenta de la deuda.

“Si una autorización costaba 20 mil pesos se le ponían 2 mil para enviarla a la Sisalril, pero la Sisalril tiene toda la prueba”, dijo el exdirector de Senasa al participar en el programa Despierta con CDN.

Expresó que esta es una de las razones del déficit, que en la actualidad, según entiende, supera los 20 mil millones de pesos.

“Lo primero que permitió todo esto, fue esconderle a la Sisalril los datos. En Senasa se creó una doble contabilidad, una contabilidad con los datos reales, que esos los manejaba Senasa y una contabilidad ficticia para enviarla a la Sisalril, eso no hay ningún sistema que lo pueda prever porque eso depende de la actitud de la gente que maneja la institución”, dijó el también es director del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Chanel Rosa aseguró, además, que desconoce si esa situación forma parte del informe entregado por el Gobierno a la Procuraduría General de la República (PGR) el sábado.

Otras de las situaciones que incurrió la administración de Hazim y que ha ocasionado el déficit, de acuerdo a Rosa Chupany fue la contratación de programas que no pertenecían al “Plan de Servicios de Salud” o PDSS, como el “Eva” para procedimientos de papanicolaou y PIP de proteína para gente envejecientes.

Auditoria

El Seguro Nacional de Salud, abrió una auditoria por 50 millones de pesos para que una empresa privada realice una auditoría interna desde el 2018 al 2024.

La institución señala que con la auditoria busca establecer el grado de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos, analizar la integridad, reconocimiento, medición y revelación de los informes financieros, obtener un dictamen sobre la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales en la ejecución administrativa y financiera y presupuestaria.