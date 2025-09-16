Acusan de estafa y falsificación a subcomisionada de Prisiones en Nueva York

La subcomisionada de Prisiones de la ciudad de Nueva York, Wendy García, excuñada del comisionado de Transporte, Ydanis Rodríguez, enfrenta una acusación de estafa, robo de identidad y falsificación, de acuerdo con el diario “The New York Daily News”.

En la misma acusación figura su compañero sentimental, Nathaniel Rojas, a quien el Buró de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo y tiene en proceso de deportación.

La acusación contra García, quien llegó a la administración del alcalde Eric Adams vía Rodríguez, y fue nombrada subcomisionada de la Policía de Nueva York, fue depositada por el hermano de su novio, Eddy Rojas.

De acuerdo a la acusación, Nathaniel y Wendy usaron el nombre y los documentos de Eddy para comprar un Mercedes Benz por US$36,000, además de que le hicieron una cuenta que pasa de US$37,000 con el sistema de paso rápido de los peajes.

De inmediato no fue posible obtener reacciones ni de García ni de Rodríguez, ya que ninguno contestaron repetidas llamadas a los teléfonos conocidos. Esto complica bastante la posición del alcalde Eric Adams con la administración del presidente Donald Trump.

Trump salvó a Adams de acusaciones criminales relacionadas con alegados actos de corrupción que podrían haberle costado 30 años de cárcel. Tener a una funcionaria de su gabinete envuelta en querellas criminales, agrava la situación.

Todavía las autoridades no se han referido a García. The New York Daily News, medio que primero publicó la historia, dijo que el NYPD no ofreció explicaciones en torno a si arrestarían o no a García, incluida en la querella presentada por el hermano de su novio.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna, Tricia McLaughlin, describió a Rojas como un “extranjero criminal de la República Dominicana”.

“Una tarjeta verde es un privilegio, no un derecho y bajo las leyes de nuestra nación, nuestro gobierno tiene la autoridad de revocar la tarjeta verde si nuestras leyes han sido violadas y abusadas”, agregó McLaughlin.

“Su historia delictiva incluye condenas criminales, hurto mayor, conducir intoxicado con un pasajero a bordo que tenía menos de 16 años, robo de identidad y robo al detalle. Este extranjero criminal está bajo custodia de ICE pendiente de los procedimientos de removerlo”, dijo la subsecretaria de Seguridad Interna.