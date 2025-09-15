Faride explica por qué no han dado a conocer los nombres de policías del caso de Santiago

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se refirió a la identidad de los agentes policiales involucrados en la muerte de cinco personas en una barbería de Santiago.

Durante el espacio La Semanal con la Prensa, Raful especificó que deben esperar el trabajo del Ministerio Público para declarar la responsabilidad penal de cada uno de los que pudieron estar involucrados.

La ministra resaltó que se debe comprobar si realmente todos los participantes tienen algún tipo de responsabilidad penal o unos más que otros, por lo que están realizando un levantamiento de información, de videos, de cámaras, de identificación y de rastros no solo para el órgano persecutor, sino para la Policía Nacional tomar medidas disciplinarias.

“En su momento, más temprano que tarde, nosotros y todo el pueblo va a tener constancia de quiénes son las personas que están vinculadas, con pruebas y que serán sometidas a la justicia”, indicó.

Precisó que no se ocultará nada y que la institución tiene un compromiso con la transparencia y para “derrotar la impunidad que por años ha caracterizado a gran parte de nuestras instituciones”.

“El principal motivo del presidente al asumir la transformación porlicial a través de esta reforma, fue precisamente tratar de terminar con estas prácticas dentro de la policía nacional, que eran un dolor de cabeza para el pueblo dominicano”, afirmó.

Destacó que el resultado de la investigación será una demostración para que la gente confíe en los pasos que han estado dando de avance en una transformación cultural dentro de la Policía Nacional y estructural.

El presidente Abinader consideró que la investigación debe llevarse hasta las últimas consecuencias, como se han hecho en otras ocasiones.

El pasado viernes, la Dirección General de la Policía Nacional dispuso la suspensión inmediata de los agentes involucrados en el supuesto intercambio de disparos que cobró la vida de cinco personas en una plaza en la avenida Olímpica del sector La Barranquita de la referida provincia.