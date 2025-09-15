Faride califica de "bochornoso" y "lamentable" el caso de los cinco muertos por la Policía

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó este lunes de "bochornoso" y "lamentable" el caso de los cinco hombres que murieron a manos de agentes de la Policía Nacional en Santiago de los Caballeros.

La acción de los uniformados, que son investigados por el Ministerio Público, aún no ha sido esclarecida por las autoridades.

Faride indicó que los detalles de la investigación saldrán en la medida que se profundicen, y aseguró que contará con la colaboración de la Policía Nacional, "para poder llegar al origen de este asunto y a lo que ocurrió en este hecho tan bochornoso y lamentable".

De momento, se desconoce la cantidad de policías que participaron en el caso.

"La misión de la Policía Nacional es proteger y servir a la ciudadanía. Cuando esta misión se cumple, cuenta con todo nuestro apoyo y reconocimiento. Pero cuando se aparta de la ley y de su principio, corresponde que actúe el sistema de consecuencias sin excepciones, como hasta el momento se está realizando", expresó la ministra.

Raful reiteró que el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación penal del caso, que ha conmocionado a una gran parte de la sociedad civil.

Informó que de manera paralela la Policía Nacional ya inició un proceso disciplinario interno, que comenzó con la suspensión de los agentes involucrados en la Dirección Regional Cibao Central.

"El compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader es y ha sido bastante claro: respaldar todas las acciones correctas de la policía y garantizar sanciones firmes en aquellos casos que no lo son", afirmó Raful.

La ministra subrayó que el Ministerio de Interior y Policía mantiene abiertas sus líneas para recibir denuncias de la ciudadanía sobre este y otros casos, garantizando la protección de la identidad de los denunciantes.

Los ciudadanos pueden comunicarse a través del número 849-253-8298, así como mediante la línea Castelisco 788, disponible de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., además del número 247, también habilitado para recibir información relacionada con el caso.

Raful aseguró que la ciudadanía contará con toda la colaboración del Ministerio y de la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido.

"Queremos dejar firme nuestra voluntad de hacer las cosas correctamente, de poder garantizar la transparencia en el proceso. El Ministerio Público está realizando las investigaciones y los detalles saldrán en la medida que las mismas se profundicen", dijo.

El hecho ocurrió la semana pasada en Santiago de los Caballeros, donde cinco hombres perdieron la vida en circunstancias que aún se investigan.

La ministra habló del tema con periodistas durante una rueda de prensa desde el Palacio de la Policía Nacional.