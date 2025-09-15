Familia queda a la intemperie tras incendiarse su vivienda en Neyba

Varios miembros de una familia quedaron en la intemperie luego de que un incendio destruyera su vivienda en la esquina que conforman las calles Francisco del Rosario Sánchez y General Sosa, en el centro del casco urbano del municipio cabecera de Neyba, en la provincia Bahoruco.

De acuerdo a las informaciones, el siniestro fue provocado por un contador que había presentado problemas e inició las llamas.

La casa de madera techada de zinc se encontraba en una esquina del Parque Juan Pablo Duarte y estaba habitada por siete personas que lo perdieron todo, incluyendo una pasola que había en el interior de la residencia.

Una brigada del Cuerpo de Bomberos de Neyba, encabezada por el Intendente Danny Vásquez, se presentó al lugar, pero ya la casa estaba reducida a cenizas.

“No se pudo salvar nada, todo quedó calcinado. Más adelante daremos un informe de lo que pudo haberlo provocado”, dijo Vásquez.

Luisa María Duval informó a la prensa que se encontraba en la cocina moliendo una sazón cuando el siniestro comenzó por el contador que estaba afuera de su habitación.

Asegura que EDESUR había intervenido el contador recientemente y que los que estaban en el interior de la casa salvaron la vida milagrosamente.

“Y de repente yo veo el fuego en la habitación y llamo: mis hijos corran y de repitente se mete a la otra habitación el fuego”, dijo un poco asustada Luisa María.

Víctor Duval, heredero y propietario de un repuesto al lado de la vivienda incinerada, dijo que se enteró de la situación porque a su negocio llegaron personas a decirle que el contador había cogido fuego.

“Ayer y antier estaban jodiendo con el ese contador, le faltaba un pedacito de cable y lo dejaron empatado para venir el lunes y mira lo que paso hoy”, expresó Duval.

Una testigo, identificada Elizabeth Duval Florián, dijo que “hacen dos días estaban bregando con esos alambres y los arreglaron y le faltaba un pedazo de alambre y no se lo pudieron”.

Mientras, Ernestina Florián, expreso que “fueron las personas de EDESUR que provocaron eso, tienen tres días bregando en el contador después de ahí que viene ese problema, eran unos menorcitos después que lo estaban arreglando le faltó un pedacito de alambre y lo dejaron así y se fueron”.