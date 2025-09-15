Enfermeras continúan reclamo en espera de respuesta del Gobierno

El personal de enfermería del Hospital Docente Universitario Ricardo Limardo, Puerto Plata, paralizó nuevamente las labores en demanda de que las autoridades den respuesta a sus reclamos. Las enfermeras detuvieron los servicios por un plazo de 8 horas.

Demandan la aplicación de incentivos por tiempo en servicio, nombramientos del personal contratado desde la pandemia y del personal que hace falta en cada una de las áreas del centro hospitalario.

Igualmente, los aumentos al personal que se ha profesionalizado y que siguen recibiendo el sueldo que tenían antes.

Miguelina Alejandro, secretario general del Sindicato de Enfermeras Intrahospitalaria, (Sinatrae l), afirmó que van a mantener la lucha hasta obtener respuesta de las autoridades.

Jhon Marcos, enfermero del área de emergencia, enfatizó que el personal no da abasto para la cantidad de personas que frecuenta el hospital.

Indicaron que hay un número importante de enfermeras que se encuentran de licencia por razones de salud a la espera de una pensión que nunca llega.