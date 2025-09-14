“Rompiendo el algoritmo”: periodistas y comunicadoras se unen contra la violencia digital

La iniciativa se desplegará a lo largo del mes de septiembre mediante cápsulas educativas, la publicación de una guía práctica con estrategias para desactivar campañas de descrédito, así como la realización de talleres especializados y paneles de reflexión con voces clave del ámbito comunicacional y social.

Este domingo, 14 de septiembre, es el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación y para que República Dominicana contribuya con esta hemisférica reflexión, un grupo de periodistas, artistas y comunicadoras dominicanas lanzaron la campaña “Rompiendo el algoritmo”.

La iniciativa alerta sobre las campañas de descrédito y violencia digital que afectan a las mujeres en los espacios informativos y de opinión pública.

La fecha, vigente desde noviembre de 1990, conmemora el legado del programa radial pionero en América Latina en abordar la temática de los derechos de las mujeres Viva María, conducido por la periodista brasileña Mara Régia Di Perna, y establece el compromiso regional de promover una imagen de la mujer libre de estereotipos y discriminaciones, visibilizando su diversidad cultural, étnica, social y económica.

La campaña “Rompiendo el algoritmo” surge como respuesta a un entorno digital cada vez más hostil que afecta la visibilización integral de las mujeres en la región, y que en la República Dominicana se manifiesta con una exacerbada violencia simbólica, ataques personales, manipulación de debates y descrédito sistemático.

Según datos compartidos por la periodista y jefa de redacción del periódico Hoy, Marien Aristy Capitán, 7 de cada 10 mujeres periodistas en el país enfrentan violencia digital, una agresión que impacta directamente su salud emocional y física de mujeres periodistas y políticas.

A través de una serie de cápsulas educativas, Milagros Germán, Altagracia Salazar, Susana Gautreau, Millizen Uribe, Shaddai Eves, Karla Báez, Marien Aristy Capitán y Elvira Lora denuncian el silenciamiento de las voces de las mujeres a través de informaciones malintencionadas, el aumento de la autocensura impuesta por el acoso digital y las urgencias de construir espacios seguros para el ejercicio periodístico y comunicacional.

“Con valentía continuamos en los medios de comunicación con nuestras experiencias vividas, para que ninguna dominicana más sea víctima de los discursos de odio, la ridiculización sistemática y los intentos de borrarnos de la historia”, expresa Milagros Germán, productora, conductora y creadora de Chévere Nights, y ex ministra de Cultura.

La campaña impulsará la creación de herramientas colectivas que permitan alertar y desenmascarar las campañas difamatorias, así como autoposicionar a las mujeres dominicanas en los espacios digitales, como parte de una estrategia de resistencia y transformación.

“El entorno mediático dominicano, principalmente el digital, se ha convertido en un territorio hostil, que impone autocensura y reduce la participación de las mujeres en la vida política, los medios de comunicación y las instituciones”, precisa la veterana periodista Altagracia Salazar.

En este sentido, la abogada y comentarista El Gobierno de la Mañana, Susana Gautreau, precisa que la violencia digital latente contra mujeres de incidencia política y mediática “busca apagar las voces de las mujeres que hacemos y construimos opinión pública, debilitando el ejercicio democrático al que todas tenemos derecho en la República Dominicana”.

La iniciativa ha sido creada por la plataforma Ciudadanía Fémina y cuenta con el respaldo de Acento.com.do, Light Casting, Doble A y KB&Co; se desarrollará durante el mes de septiembre mediante cápsulas educativas, la publicación de una guía práctica con estrategias para desactivar campañas de descrédito, así como la realización de talleres especializados y paneles de reflexión con voces clave del ámbito comunicacional y social.