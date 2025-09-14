Mantienen alerta contra inundaciones; Indomet sigue vigilando onda tropical en el Atlántico

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este domingo se esperan chubascos aislados sobre algunas provincias, debido al acercamiento de una onda tropical y una vaguada en altura.

En ese sentido, la entidad señaló que estas lluvias en horas matutinas serán en La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.

Para la tarde estas lluvias se extenderán con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Vega, Santiago Rodríguez, Santiago, La Altagracia, El Seibo, Monseñor Nouel, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Puerto Plata y Monte Cristi. Entrada la noche, estas precipitaciones, empezarán a disminuir paulatinamente.

El Indomet mantiene a las provincias Monseñor Nouel, El Seibo, Valverde, Dajabón, Elías Piña y La Altagracia en alerta, mientras que elevó a La Vega, Santiago Rodríguez y Santiago a aviso meteorológico, ante el riesgo de inundaciones urbanas, posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

De igual forma, el organismo se mantiene vigilante de una onda tropical situada en las islas de Cabo Verde y la costa occidental de África, la cual está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas de manera desorganizada, posee a siete días un 60 % de probabilidad para desarrollarse como un ciclón tropical, en ese sentido pide a la ciudadanía mantenerse vigilante a los próximos boletines.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán elevadas por la época del año, por lo que el Indomet exhorta a la población continuar hidratándose con líquidos, utilizar ropa ligera de colores claros, mantenerse en lugares frescos y ventilados y evitar periodos de insolación sin protección solar, especialmente de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), colocó tres provincias en alerta a amarilla y mantiene siete provincias en alerta verde.

En alerta amarilla se encuentran Santiago Rodríguez, Santiago y La Vega, mientras que en alerta verde se mantienen Dajabón, Elías Piña, Valverde, La Altagracia, Monseñor Nouel, El Seibo y San Juan.

El organismo recomienda a la población mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el mismo COE.

Asimismo, seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil; las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, quienes habiten en zonas de alto riesgo deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesaria ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.