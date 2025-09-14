Moisés Alexander Alcántara: El autismo no le impidió graduarse de la universidad

Moisés Alexander Alcántara es un joven de 20 diagnosticado con el trastorno del espectro autista (TEA) con un mensaje de superación firme: una codición no puede quitar las ganas de estudiar y tener una presión.

Moisés recibió el título de técnico en Artes Culinarias durante su septuagésima graduación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) celebrada el sábado en el Puerto de Sans Souci

Alcántara narró a este diario que aunque fue diagnosticado con autismo, eso no le impidió graduarse en artes culinarias, carrera que desde pequeño tenía claro que quería estudiar.

“Desde niño siempre me han apasionado las artes culinarias, y por esa razón quise escoger esa carrera. Casi siempre estaba en la cocina para hacer algo con mis hermanos, mis papás, y entonces ahí me di cuenta que amo cocinar”, expresó el graduando.

El joven universitario explica que no todo fue color de rosa; en ocasiones tuvo temor si podría ser aceptado en una academia del país por su condición y también en la carrera que quería estudiar. Manifiesta que tenía que aislarse de sus compañeros para poder memorizar las tareas.

“Yo tuve dificultades porque yo sentía que iba a tener problemas por mi condición, mi manera. Tuve que aprender a hacer las cosas un poco más distintas que los demás, tuve muy poca confianza en mí y pensé que iba a fracasar, pero aquí estoy, lo logré”, añadió.

Moisés Alexander, durante sus estudios en la Pucmm, realizó tres pasantías, logrando incorporarse en el mundo laboral con tan solo 20 años, recién terminada su carrera.

“En este día me siento tan feliz porque no solamente agradezco a mis padres, sino también a toda la familia y a todos los seres queridos que me tuvieron ayudando con mis estudios”, agregó.

El joven universitario enfatiza que, aunque en el país algunas personas creen que los que tienen el diagnóstico del trastorno del espectro autista no pueden cumplir sus sueños, para él fue posible.

Altagracia Ruiz, madre de Moisés, expresa que se siente muy orgullosa de que su segundo hijo se graduara de la carrera.

“Me siento sumamente feliz. Ha sido un camino de mucho acompañamiento, enfoque y trabajo, donde la familia, el colegio y luego la universidad han sido parte del éxito, logrando verlo graduado en el día de hoy”, puntualiza Ruiz.

La madre explica que al principio sintió temor de cómo sería el proceso de su hijo en la academia; sin embargo, el apoyo del equipo de inclusión de la universidad hizo posible que Moisés pudiera terminar sus estudios universitarios.

Graduación Pucmm

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra entregó 1,326 nuevos graduados a la sociedad dominicana en distintas áreas de grado, posgrado, técnico y doctorado.

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) entregó con 1,326 nuevos graduados a la sociedad dominicana.

Durante la ceremonia, el rector de la Pucmm, reverendo padre doctor Secilio Espinal, hizo un llamado a la conciencia nacional para superar la baja calidad en la formación preuniversitaria, con el relanzamiento de un extenso pacto por la calidad educativa.

La academia entrega el 63.50 % de profesionales del género femenino (842), y el 36.50 % del género masculino (484).

“Con ellos se alcanza la cifra de 103,333 líderes transformadores que son evidencia de que la educación es la fuerza vital por excelencia para la transformación individual y colectiva”, apuntó el rector de esta universidad.