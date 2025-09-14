Leonel Fernández afirma que nueva directiva de la FP asegurará el "triunfo" en el 2028

Ante el proceso electoral interno para la reestructuración del partido Fuerza del Pueblo (FP) realizado este domingo, militantes, incluyendo a su líder Leonel Fernández, aseguran que la nueva directiva garantizará el triunfo presidencial para el 2028.

Así lo manifestó el presidente de la organización política opositora, luego de ejercer su derecho al voto pasada las 11:30 de la mañana, en la sede de la FP.

“Lo que se respira hoy aquí es la antesala del gran triunfo electoral que se va a producir en mayo de 2028. Eso ya se percibe, se siente, usted ve el entusiasmo porque han venido a votar los miembros de la dirección central”, expresó.

Asimismo, puntualizó que existe un “entusiasmo” entre los dirigentes, debido a que, antes del reloj marcar el mediodía, más del 50% de los habilitados para votar ya habían ejercido su derecho. Esto debido a que un total de 2,041 personas han sido convocadas.

Proceso electoral de la FP

Este domingo, 14 de septiembre, el partido Fuerza del Pueblo (FP) culmina la escogencia de las nuevas autoridades de la organización política.

Se recuerda que la votación inició a las 9:00 de la mañana con un cierre a las 4:00 de la tarde.

En ese sentido, el vocero de los diputados de la FP, Rafael Castillo, explicó que los militantes de la organización escogerán a 10 miembros de la Dirección Política; más tres ex officio y los 60 ratificados, sumarán 73 los miembros del máximo órgano de decisión de esa entidad.

Allí serán juramentados Leonel Fernández como presidente; Radhamés Jiménez como vicepresidente y Antonio Florián (Peñita), quienes realizaron inscripciones únicas.