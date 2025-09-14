Inversión pública supera los RD$20,000 millones en el Distrito Nacional, en los últimos cinco años

El Gobierno del presidente Luis Abinader ha desarrollado un programa de intervenciones que ascienden a más de 100 obras ejecutadas, en el Distrito Nacional, en cinco años, con una inversión de más de RD$20 mil millones.

“Lo que ha sido definitivamente una apuesta por la modernización de la capital, ha impactado de manera directa en áreas tan sensibles como el transporte colectivo, la salud, la vivienda, el deporte, el agua, el saneamiento y la infraestructura vial, elevando la calidad de vida de miles de familias y consolidando a Santo Domingo como el motor político, económico y social del país” de acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República.

Entre las principales obras destaca la ampliación del servicio de la línea 1 del Metro de Santo Domingo, por 260 millones de dólares, con nuevos trenes y vagones, sobresale entre las inversiones destinadas a los ciudadanos del Distrito Nacional, principales usuarios de esa vía férrea.

“Gracias al respaldo del Gobierno dominicano y al financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo se inició la ampliación y entrega del pasillo de interconexión peatonal entre las líneas 1 y 2, incluyó también la adquisición de 24 nuevos trenes. Esta obra reducirá los tiempos de espera y contribuirá a descongestionar el tráfico en la zona, beneficiando a miles de ciudadanos. Hasta ahora el sistema opera con cuatro trenes de seis vagones cada uno”.

En el ámbito de la salud, destaca la remodelación de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, con una inversión de RD$2,175 millones, que la convierte en el hospital más moderno del Caribe, con dos bloques de siete plantas, dotados de la última tecnología médica, y diseñados bajo los estándares internacionales de este tipo de instalaciones para la atención materno infantil, consulta externa y administración.

Otro hito sin precedentes en el sector sanitario lo representa la restauración y equipamiento del histórico Hospital Padre Billini, que devuelve a la ciudad un centro de atención de primer nivel sin perder su valor patrimonial. A esto se suma la puesta en marcha de la Unidad Oncopediátrica del INCART, con RD$419 millones, pionera en ofrecer protocolos especializados para adolescentes y jóvenes.

A esta inversión en salud y asistencia social, aun sin tratarse de obras físicas, deben agregarse los gastos directos de atención a la epidemia de COVID, con un total de RD$205,542 millones, equivalentes al 4.4 % del PIB, de los que con toda seguridad, el Distrito Nacional se llevó la mayor inversión, por su concentración poblacional y de atención del país.

A la atención al sector salud, se agrega la firme y consistente apuesta por la recuperación del casco histórico, con la ambiciosa intervención de la Ciudad Colonial, donde se han invertido unos RD$5,400 millones para revitalizar calles, plazas, museos y servicios, con lo que se impulsa el turismo cultural y el desarrollo económico de la zona.

La transformación social ha tenido su máxima expresión en el saneamiento urbano y la dignidad social, representados por los proyectos Nuevo Domingo Savio y Cristo Park, este último, en la extensión de la avenida Tiradentes, levantado sobre 1.5 km de cañada saneada, con una inversión de RD$560 millones y que hoy es un espacio recreativo y ambiental para más de 350 mil personas.

En el caso del Proyecto Nuevo Domingo Savio, la inversión de RD$5,086 millones ha cambiado el rostro de comunidades como La Ciénaga y Los Guandules. Allí, la construcción de una avenida ribereña, parques, polideportivo, vivienda digna y servicios básicos ha sustituido décadas de vulnerabilidad por integración urbana, seguridad y oportunidades de desarrollo.

En el renglón deportivo, el Distrito Nacional ha sido epicentro de inversiones sin precedentes. La modernización del Estadio Olímpico Félix Sánchez, con RD$950 millones, y la remodelación del Palacio de los Deportes, con inversión de RD$1,000 millones, con lo que se aseguran infraestructuras a la altura de eventos internacionales. También se destaca el remozamiento del Pabellón de Esgrima con una inversión de RD$37 millones.

En cuanto a infraestructura vial, la capital ha recibido inversiones que marcan un antes y un después en la movilidad. Además de los 5 mil 050 millones de pesos invertidos en asfaltado de unos 510 kilómetros en el asfaltado de más de 50 sectores, destaca la construcción del Túnel de la Plaza de la Bandera, próximo a inaugurarse, con un costo estimado de RD$6,000 millones, el cual junto al Paso a Desnivel de la Isabel Aguiar, contribuirá en gran medida a descongestionar dos de los puntos más críticos del tránsito en la ciudad.

A estas soluciones se suma la obra vial de la Avenida República de Colombia, en ejecución con una inversión de RD$10,000 millones, que impactará positivamente la conexión hacia el norte del Distrito Nacional. Estas soluciones viales se desarrollan con fondos provenientes de la renegociación de contrato con la empresa Aerodom.

En conjunto, estas más de 100 obras representan una inversión histórica que trasciende la simple renovación de infraestructuras. Son proyectos que generan empleo, promueven el desarrollo urbano, impulsan el turismo y garantizan servicios básicos de calidad. Con ellas, el Gobierno reafirma su compromiso de transformar el Distrito Nacional en una capital moderna, inclusiva y competitiva, preparada para enfrentar los retos de un país en crecimiento.