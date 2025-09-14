Se entrega a la Policía mujer acusada de la muerte de estadounidense en Puerto Plata

Se entregó a la Policía Nacional una mujer solo identificada como Yessica, quien está acusada de dar muerte al estadounidense Jon Eric Xanthos, de 63 años, oriundo de Draper, Utah, Estados Unidos.

Mientras era conducida por miembros del cuerpo del orden, la mujer negó la culpabilidad del hecho.

Se desconoce el lugar de residencia de esta mujer, debido a que algunos indican que vive en el sector el Callejón de la Loma, en Cabarete; mientras otras versiones indican que reside en Cerro Alto, Villa Liberación, en Sosúa, junto a su pareja.

El cuerpo de Xanthos fue encontrado en el condominio Blue Bayou de Sosúa, con múltiples heridas de arma blanca, de donde, según se ha dicho, era cliente habitual. El hombre viajaba al país cada 3 o 4 meses.

Las versiones preliminares indican que la joven tenía dos días acompañando al estadounidense en el hotel y que se habría producido una discusión entre ambos. Igualmente, aseguran que la mujer abandonó el lugar de forma precipitada.

El caso es investigado por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en esta provincia.