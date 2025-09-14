Dirigentes de la FP ven con buenos ojos nueva directiva: Proceso electoral cierra hoy a las 4:00 pm

El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, valoró el proceso de las elecciones internas para elegir la nueva directiva del partido político Fuerza del Pueblo (FP), celebradas este domingo.

Asimismo, destacó el entusiasmo que vive el partido político, insinuando que la organización saldrá fortalecida para posicionarse en las elecciones del año 2028.

"Esta votación es la demostración de que el partido saldrá más fortalecido de lo que ya está y rumbo a la elección presidencial de 2028", expresó.

Al ser cuestionado acerca de la credibilidad de los partidos políticos, reafirmó ante la prensa que desconoce el manejo de los otros partidos, pero que su partido está fortalecido.

Con miras hacia 2028

El senador Omar Fernández se presentó a las votaciones pasadas las 10:30 de la mañana para ejercer su derecho.

Expresó con orgullo que su organización política ha adquirido madurez y aseguró que es un partido capaz de asumir la gobernación del país.

"Me siento hoy profundamente orgulloso de la madurez de nuestra organización, la fuerza del pueblo. Lo que se demuestra en este domingo una vez más es que este partido cuenta con la capacidad, con la madurez; está listo para gobernar este país", manifestó el senador.

Asimismo, puntualizó que con esta nueva directiva, el partido desarrollará estrategias que lo llevarán al triunfo en las elecciones presidenciales y congresuales de 2028.

Acerca de las elecciones

Este domingo, 14 de septiembre, el partido Fuerza del Pueblo (FP) culmina la escogencia de las nuevas autoridades de la organización política.

La votación inició a las 9:00 de la mañana con un cierre de las urnas a las 4:00 de la tarde.

En ese sentido, el vocero de los diputados de la FP, Rafael Castillo, explicó que los militantes de la organización escogerán a 10 miembros de la Dirección Política; más tres ex officio y los 60 ratificados, sumarán 73 miembros del máximo órgano de decisión de esa entidad.

Allí será juramentado Leonel Fernández como presidente; Radhamés Jiménez como vicepresidente y Antonio Florián (Peñita), quienes realizaron inscripciones únicas.