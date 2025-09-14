La búsqueda de aliados: tarea fundamental del PLD

En las elecciones de mayo de 2024 el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó a Abel Martínez como su candidato presidencial en búsqueda de recuperar el control del Poder Ejecutivo que había perdido en 2020.

Martínez se quedó corto en las expectativas y apenas sobrepasó la marca del 10%, y catapultando al partido de la estrella amarilla como la tercera fuerza política, por debajo de la Fuerza del Pueblo.

Parte de la razón de que el expartido oficialista haya caído hasta una tercera posición fue que por primera vez desde 1978, la primera vez que se presentó con una candidatura presidencial propia, el PLD no recibió el apoyo de ninguna otra organización política hacia su propuesta presentada en los comicios de mayo de 2024.

Apenas ocho años antes de las pasadas elecciones, el PLD llegó a contar con el apoyo de otras 12 organizaciones políticas; en 2016, cuando Danilo Medina ganó las elecciones con porcentaje por encima del 61%, su candidato apareció en las casillas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Demócrata Popular (PDP), el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Partido Cívico Renovador (PCR), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Acción Liberal (PAL), Partido Revolucionario Independiente (PRI), el Partido Liberal Reformista (PLR), el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Partido Verde Dominicano (Pasove), Partido Renacentista Nacional (PRN) y el Partido Popular Cristiano (PPC).

La coalición de esos partidos fue denominada como el “Bloque Progresista” y fue parte importante de las victorias electorales obtenidas por el PLD desde el 2004 hasta el 2016; sin embargo, luego tras enfrentar la crisis y división más grande en su historia partidaria con la partida de Leonel Fernández luego de la controversia generada por las primarias del 2019, ese número se redujo solo ocho.

Con una parte de esos aliados yéndose junto con Fernández hacia la Fuerza del Pueblo y otros optando por apoyar al PRM, solo el PRD, el PCR, MODA, UDC, PAL, PRI, PDP y el PPC se quedaron con el PLD para apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo.

Castillo sería el candidato que perdería las elecciones en 2020 y con el PLD fuera del poder y enfrentándose a múltiples señalamientos por implicaciones de muchos de sus funcionarios y miembros en casos de corrupción administrativa, para 2024 ya esos ocho partidos no existirían. Siete de esos pasarían a poyar a Luis Abinader y el PRM, y el PRD optaría por presentar una candidatura propia a nivel presidencial, por primera vez desde 2012.

“Nadie gana solo”

"El PLD nunca ha ganado sin alianzas...en el escenario de hoy, nadie gana solo", fueron frases dichas por el miembro del comité político de ese partido, Francisco Javier García, antes de la anterior contienda electoral, haciendo hincapié en la necesidad de tener partidos aliados.

Los resultados electorales fueron sustentados en la formación de ese “Bloque Progresista” ayudando al PLD a ganar los torneos electorales celebrados en 2006 (municipales y congresuales), 2008 (presidenciales), 2010 (municipales y congresuales), 2012 (presidenciales) y 2016 (en todos los niveles electorales).

Alianza opositora

Una posibilidad, aun existente, es que en una coalición opositora junto con la Fuerza del Pueblo y el PRD es que el PLD apoye un candidato que no salga desde las filas de su partido.

Los rumores de una posible alianza entre los opositores para 2028 iniciaron desde el momento en que culminó el pasado proceso electoral; con varias personas manifestando que la oposición debe de unirse en una candidatura presidencial única para tener una oportunidad de vencer al partido oficialista en mayo de 2028.

Sin embargo en la mayoría de los escenarios presentados, el candidato que encabezaría esa coalición saldría desde la Fuerza del Pueblo, siendo el exmandatario Fernández o su hijo Omar los más mencionados

Uno de ellos es el dirigente político y secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos (Fopppredom), José Francisco Peña Guaba, quien indicó que la boleta presidencial unificada debería ser encabezada por Leonel y Gonzalo Castillo.