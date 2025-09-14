El 2025 ha sido un preámbulo de una feroz campaña electoral

Las próximas elecciones presidenciales y congresuales de República Dominicana serán celebradas el 21 de mayo de 2028 y no es hasta junio del 2027 donde los partidos podrán realizar actos de campaña con miras a esos comicios generales.

Sin embargo, la frase “falta mucho para 2028” no ha sido aplicada por las principales organizaciones políticas a lo largo de este 2025.

Las aspiraciones tempranas, el proselitismo a destiempo, los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, enfrentamientos entre los propios opositores y hasta advertencias de la Junta Central Electoral (JCE) han denominado los principales escaparates públicos cuando de política se refiere.

Aspiraciones tempranas

Una de las principales constantes ha sido que dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el proselitismo comenzó desde el momento en que el presidente Luis Abinader modificó la Constitución para petrificar su decisión de no volver a aspirar por un tercer periodo consecutivo al frente del Poder Ejecutivo.

Esa decisión que agudizó en los primeros meses de este año, trajo consigo que hasta el momento existan siete aspirantes a ser el candidato presidencial del oficialismo estén ocupando una posición en el Estado, y otra que goza de un cargo electivo y una alta posición dentro del partido.

La salida temprana de esos aspirantes provocó que una gran cantidad de titulares de distintas instituciones que expresarán su favoritismo por uno u otro de los contendientes, motivando a que la percepción ciudadana fuera la de que los funcionarios públicos se habían integrado de lleno en la campaña a destiempo que se gesta dentro del partido oficialista.

De inmediato, los mítines y demostraciones de fuerza registrados en los últimos días agudizaron los señalamientos de que estos aspirantes se han aprovechado de su posición en el Gobierno para promover sus figuras y acciones, buscando generar simpatías dentro de la militancia oficialista y el resto de la población dominicana.

Situación que llevó a Abinader a mandar a poner un alto a esas actividades, señalando que quien quiera hacer campaña deberá salir del Estado.

Aunque los actos bajaron, justo un mes después de esa advertencia del mandatario, la JCE intimó al partido oficialista por realizar actos y declaraciones proselitistas antes de que se habilite el tiempo para la campaña electoral, establecida en las leyes que rigen el sistema político del país.

Mediante la intimación, entregada en un acto de alguacil al PRM este viernes, el órgano electoral manifestó que es un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples miembros del partido oficialista han realizado pronunciamientos públicos de carácter proselitista de manera anticipada que han sido difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

Las aspiraciones tempranas también comenzaron a surgir dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), luego de que la propia organización comenzará a orquestar un proceso, similar al que realizaron en 2022, mediante el cual pretendían elegir a su candidato presidencial durante el 2026.

El expartido oficialista entiende que de estos seis saldrá su próximo candidato/a presidencial

El Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló esos planes, a través de la sentencia TSE/0011/2025 del tribunal señala que se anula el numeral 3 del acta número 3 del Comité Político del PLD que dispone los “Acuerdos Discusión sobre el Mecanismo y la Fecha para seleccionar un aspirante a Precandidato o Precandidata Presidencial” tras fallar la decisión del fondo de la impugnación interpuesta por Eleuterio Abad Santos.

A pesar de esa decisión de la alta corte, la carrera por ostentar esa candidatura ha comenzado a tomar forma en las últimas semanas; con Abel Martínez, el más reciente candidato presidencial del expartido oficialista; Charlie Mariotti, exsenador por Monte Plata y Francisco Domínguez Brito, exprocurador de la República, han oficializado sus aspiraciones presidenciales; sumándose a un Francisco Javier García, exministro de Turismo, quien lanzó sus aspiraciones desde que culminó el proceso electoral de 2024.

Otro que lanzó sus aspiraciones fue Gonzalo Castillo, a través de declaraciones otorgadas por Gustavo Sánchez al LISTÍN DIARIO; el exministro de Obras Públicas se reactivó en la política en los últimos meses luego de haber mantenido un bajo perfil desde que en julio de 2020 perdiera los comicios presidenciales de manos de Abinader, alcanzando poco más del 30% de los votos; en parte debido al proceso judicial que se llevó en su contra una vez asumieron las nuevas autoridades del Ministerio Público.

Diputado Gustavo Sánchez, junto a Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).Fuente externa

Mientras que en la Fuerza del Pueblo, a pesar de que Leonel Fernández ha sido promovido para repetir en la casilla electoral del principal partido opositor; el auge del hijo de este, Omar, los ha llevado a también comenzar a promover la figura del senador del Distrito Nacional.

El nombre de Omar se ha mantenido en el escaparate político mediante varias de sus declaraciones como vocero de la bancada opositora en el hemiciclo y siendo identificado como una posible opción al poder, sin embargo, el legislador afirmó que “los valores familiares” están por encima de cualquier encuesta o tema político y que no competirá con su padre.

Leonel Fernández y su hijo Omar sorprenden al llevar Fuerza del Pueblo a segundo lugar.

Esto a pesar de que el partido Camino Nuevo, encabezado por Eglenin Morrison, incluso le ofreció la candidatura presidencial de esa nueva organización política y comenzó a colocar vallas publicitarias promoviendo la figura de Omar.

La imagen colocada en las vallas publicitarias de Camino Nuevo

Sin embargo, lo que en un principio parecía una idea remota, se ha vuelto una gran posibilidad; durante un audiovisual publicado el Día de los Padres, tanto Leonel como Omar participaron en un reto de preguntas personales en el que, mediante el uso de calzado, un zapato formal para representar a Leonel y uno deportivo para Omar, debían responder quién se identificaba más con cada afirmación.

Ante la pregunta de ¿quién será el próximo Presidente de la República?, ambos levantaron los dos calzados dejando abierta cualquier posibilidad de aspiraciones.

Los enfrentamientos

La gran cantidad de aspirantes ha generado una gran cantidad de actos y declaraciones proselitistas que han traído consigo enfrentamientos entre la oposición y Abinader, y dimes y diretes entre el PLD y la Fuerza del Pueblo.

El freno puesto por los aspirantes presidenciales del PRM comenzaron a dejar espacio en el escaparate público para que tanto Danilo Medina y Leonel empezaran a criticar el accionar de la actual gestión de Gobierno.

Mientras de e un lado Leonel aprovechaba la etapa formativa en la que se encuentra su partido para criticar las medidas de Abinader, del otro, Danilo Medina tomaba la batuta en las asambleas regionales del PLD para expresar su pensar en relación a ciertos temas.

Esas críticas hacia su administración hicieron que el gobernante convirtiera a La Semanal en el escenario del mandatario para defenderse de las críticas realizadas por sus opositores hacia su gestión de Gobierno, al aprovechar varias preguntas de los periodistas presentes para responder a los señalamientos realizados por los exmandatarios y líderes opositores sus políticas y obras de su administración gubernamental.

El mandatario defendió el accionar de su gobierno ante las críticas realizadas por Medina y Fernández.Raúl Asencio / LD

Esa dinámica de declaraciones en los fines de semana por los opositores, y que luego el mandatario las respondía en La Semanal, fue la constante durante los últimos días de julio y los primeros del mes de agosto.

A pesar de que la atención de ambos exmandatarios pareciera estar concentrada en el gobierno del PRM, múltiples de sus dirigentes han centrado su atención y críticas hacia ellos mismos.

El dime y direte fue provocado por declaraciones del vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, quien manifestó que allegados del círculo de Fernández estaban sonsacando a dirigentes de esa organización política para que se pasen a la Fuerza del Pueblo.

En sus declaraciones, el vocero del PLD aseguró que varios dirigentes de la Fuerza del Pueblo han olvidado que el principal objetivo de ambos partidos es sacar a Abinader del poder y se han enfocado en “vencer al PLD”.

En respuesta a las mismas, el exlegislador Rubén Maldonado desmintió que la Fuerza del Pueblo este sonsacando y reclutando “de manera compulsiva” a miembros del PLD; al tiempo que tildó esas declaraciones como una “pendejada”, señalando que aunque los miembros de la Fuerza del Pueblo tienen amistades en el expartido oficialista, no han hecho uso de ese acercamiento para que se cambien de partido.

Preámbulo

Esas situaciones generadas en los primeros ocho meses de este año convierten al 2025 en un gran preámbulo a lo que podría ocurrir entre los principales actores políticos del país a partir de junio del 2027, con el inicio de la precampaña electoral, y rumbo a los dos comicios pautados a celebrarse en el 2028.