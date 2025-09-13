Roca cae sobre vehículo en carretera La Vega-Jarabacoa y los pasajeros sobreviven

Momentos de gran tensión se vivieron la tarde de este sábado en la calle Federico Basilis, que conecta a La Vega con Jarabacoa, cuando una enorme roca se desprendió de la ladera de una montaña y cayó sobre un vehículo que circulaba por la vía.

El impacto destruyó la parte frontal del vehículo, que además se incendió tras el golpe.

En su interior viajaban dos personas que, como si se tratara de un milagro, lograron salir con vida y solo resultaron con heridas leves a pesar de los daños considerables que sufrió el automóvil.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Jarabacoa que sofocaron las llamas y brindaron asistencia a los ocupantes.

Las autoridades exhortaron a los conductores a transitar con precaución por la zona, ya que en temporadas de lluvia es común el desprendimiento de rocas y tierra en ese tramo montañoso.