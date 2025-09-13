Protestan en SDE por alto costo de vida: “Si el pueblo no lucha, se muere de hambre"

Decenas de dirigentes del partido político minoritario Frente Amplio (FA) recorrieron este sábado diversas calles de Santo Domingo Este (SDE) para protestar por el aumento en los costos de la canasta básica familiar y la deficiencia registrada en algunos servicios gubernamentales.

Vociferando "que bajen la comida y que suban los salarios", los representantes de la entidad política caminaron con pancartas durante alrededor de un kilómetro, la avenida Fernando de Navarrete del municipio de la provincia Santo Domingo para exhortarle a la comunidad manifestar su descontento con las autoridades del Gobierno.

Precisamente, la vicepresidenta nacional del FA, Heidy Adón, dedicó la declaración que emitió ante los medios de comunicación al pueblo dominicano, motivándolo a reprocharle al Gobierno el detrimento de la calidad de vida en el país.

"Desde el Frente Amplio hacemos un llamado: exhortamos a la población a que tome más conciencia, a que exigan el cumplimiento de sus derechos porque estamos en una situación insostenible por los servicios...", expresó.

Adón utilizó de referencia los casos de los alimentos y las medicinas, los cuales, según aseguran, tienen precio desproporcional a los ingresos promedios que reciben los dominicanos.

"La canasta básica en estos momentos está por las nubes: tenemos unos sueldos de (alrededor) 17,000 pesos y tenemos una canasta básica (por encima) de los 45,000 pesos, (monto) establecido por el Banco Central", lamentó.

Es por esta razón que los activistas políticos reiteraron a los residentes y moradores de las demarcaciones situadas en el sector Los Mina la necesidad de criticar públicamente este tipo de falencias.

"Pa' la calle, pa' la calle, esto no lo aguanta nadie. Si el pueblo no lucha, se muere de hambre...", estas eran parte de las expresiones que gritaban los integrantes de la organización política mientras pasaban por el frente de casas y establecimientos comerciales en la comarca.

Demandas en SDE

El presidente de FA en las localidades de SDE, Fernando Morillo, fue el vocero de los hechos que mantienen en estado de preocupación a los residentes.

Según aseguró, la inestabilidad de la energía eléctrica en la zona de la cual es responsable la Empresa Distribuidora de Electricidad en el Este (Edeste) ha causado irritación durante los últimos días.

"Los apagones tienen irritada a la población, Edeste es anticomunitaria, mantiene en conflicto a la población por los apagones y el aumento de la tarifa eléctrica", afirmó.

Además, solicitó a la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) solucionar los fallos que está presentando desde hace tres años la planta encargada de desarrollar el tratamiento de las aguas residuales situadas en la demarcación Los Tres Brazos.

Por último, pidió al Ministerio de Educación (Minerd) construir un liceo en la localidad antes mencionada, donde "miles" de niños y jóvenes no tienen garantizado el acceso a la educación.

"Lo que busca el Frente Amplio es llamar la atención al Gobierno para que cambie su política económica con relación a la canasta básica y las medicinas", recordó Morillo.

La acción de la agrupación política es parte de una serie de manifestaciones que realizan en diferentes regiones del país, "estas han sido en Santiago, San Cristóbal, el Distrito Nacional", entre otras.