Pronostican fuertes aguaceros para la tarde de este sábado; Indomet vigila onda tropical

Hoy en horas de la mañana, permanecerá un ambiente despejado y caluroso en gran parte del país. En tarde, la vaguada provocará fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en poblados del noreste, sureste, suroeste, noroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.

Estas son las provincias: El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Pese a las lluvias, la temperatura seguirá muy elevadas, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del este/sureste. El termómetro marcará los 37 grados en provincia como Santiago.

El Indomet recomienda a la población continúe hidratándose adecuadamente con líquidos, (preferiblemente agua), usar ropas ligeras de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar durante el horario de las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. Además,

“El domingo, una onda tropical estará moviéndose sobre el territorio nacional combinando sus efectos con los de la vaguada en altura, esperándose otra vez que durante la tarde, hasta primeras horas de la noche, se generen nublados importantes que estarán acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y posibles ráfagas de viento hacia poblados en las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo”.

Actividad ciclónica

El Indomet vigila una onda tropical se pronostica sobre la costa occidental de África en los próximos días. Durante el fin de semana y a inicios de la próxima semana, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual de este sistema. En las próximas 48 horas presenta una probabilidad muy baja de alcanzar la categoría de ciclón tropical, sin embargo, en los próximos 7 días, un 40 %. Debido a su posición geográfica la seguimos estrictamente y recomendamos estar atentos a nuestros próximos boletines.