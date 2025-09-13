Programa de Nuria Piera sufre retraso de más de una hora en su transmisión por Color Visión

El programa Nuria Investiga, correspondiente a este sábado 13 de septiembre, salió al aire en Color Visión, canal 9, pasadas las 10:00 de la noche, con más de una hora de retraso.

“Según lo que me dicen en Color Visión es que no abre el programa en la computadora, estamos tratando de poderlo abrir los técnicos y mi editor también, es difícil porque es la primera vez que me pasa una situación similar a esta”, decía la comunicadora Nuria Piera en un video colgado en redes sociales

El programa se estaba transmitiendo en la plataforma de Youtube, la situación se presentaba solo en televisión.

El programa correspondiente a este sábado, continuaba con las irregularidades de los contratados emitidos por Santiago Hazim al frente del Servicio Nacional de Salud (Senasa), esta vez otorgado sin licitación para asistencia farmacéutica ambulatoria y también la asignación de materiales de osteosíntesis a empresas vinculadas a funcionarios públicos.

Una hora y media después, el programa empezó a transmitirse por Color Visión.

Justo este sábado el vocero de la Presidencia, Félix Reyna, informó que por disposición del presidente Luis Abinader la Procuraduría General de la República recibió un informe con irregularidades detectadas en Senasa.

Hasta el momento se desconocen las irregularidades encontradas más allá de las que han reportado programas de investigación.