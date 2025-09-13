Pastor Ángel Zapata: la falta de fe en Dios es la causa de los problemas sociales

En medio de las turbulencias en que se encuentra el mundo, el pastor Ángel Zapata invitó a la sociedad a estar unida como familia y acercarse a Dios, reforzar su fe y el amor al prójimo.

“El problema principal es la fe; cuando tú expones tu confianza en un hombre, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento en que va a fallar. Entonces es eso lo que está pasando en la sociedad”, afirmó Zapata a su salida del congreso Global Summit 2025, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Sobre los homicidios ocurridos las últimas semanas y los asesinatos de padres a hijos, el líder religioso dijo que la sociedad perdió la fe y los ojos en Dios y se afianzó en el cariño de los hombres que, sin pensarlo, fallan, mientras el todopoderoso extiende su mano para dar amor.

“Vemos cómo los matrimonios se dividen, vemos cómo las parejas que se aman, una vez se amaron, se juraron amor eterno, se destruyen porque ponemos nuestra confianza en el hombre. Tenemos que confiar más en el Señor, que sí lo puede hacer”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre los pastores que se han visto envueltos en crímenes, Zapata destacó que no todos los que dicen ser los llamados de Dios lo son y por eso no se debe conformar con falsos profetas, sino con la palabra de Cristo, que no deja su palabra en vano.

“Dios es el que sabe todas las cosas y la Biblia dice que ‘no todo aquel que diga, Señor, Señor, entra al reino de los cielos’ y cada quien dará cuenta al Señor. Todos nosotros daremos cuenta al Señor. Dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá falsos. Eso lo determina Dios y los frutos también”, agregó.

Aprovechó para decir: “acerquémonos más a Dios. Acerquémonos más al Señor porque los tiempos están difíciles y cada día se ponen más difíciles”.

Gobierno definirá ruta crítica contra feminicidios en reunión interinstitucional Lea también

En los últimos días, ciudadanos se alertaron por las acciones que se ven reflejadas en la sociedad: violaciones, matanzas, secuestros y distintos crímenes que han reflejado la falta de amor y fe descrita por los religiosos.