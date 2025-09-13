Nave del Merca aún no ha sido reconstruida

Comerciantes del Merca de Santo Domingo denunciaron a Listín Diario que desconocen la fecha de cuándo iniciarán los trabajos de construcción de la nave F-1 que se incendió hace aproximadamente tres meses.

Expresaron que no han recibido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno y que la administración del local les lleva citatorios de los espacios que ocupan temporalmente como consecuencia del incendio en donde perdieron sus mercancías, sin embargo, esperan la respuesta del gobierno para ser reubicados en la nave que tenían asignada.

A simple vista, en las afueras de la instalación de la nave F-1, se aprecian los escombros abandonados, construcción casi en el suelo y una infraestructura en total abandono.

Rafael Ozorio, comerciante que perdió sus mercancías en el incendio, manifestó que el gobierno no ha hecho nada por ellos luego que se incendió la nave y tampoco harán nada porque ninguna autoridad se ha comunicado con los afectados.

No sé si lo van a arreglar, no sabemos nada y desconocemos si harán algo porque el gobierno no se ha reunido con nosotros, ni para el préstamo que dijeron que nos iban a facilitar. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer porque tenemos tres meses así y nadie nos ha informado cuándo iniciarán los trabajos de construcción”, agregó.

Una comerciante que no quiso ser identificada explicó que ya tienen tres meses reubicados en otras naves por vía de la administración luego que ocurrió el incendio, pero que les llegan citatorios de los espacios que están ocupando. Los comerciantes se mostraron descontentos e inconformes con el gobierno porque ninguna autoridad les ha dado respuesta.

“El día 8 ya se cumplieron tres meses y las autoridades no se han comunicado conmigo, pero es en vano, porque todos los días tenemos que asistir a una reunión y no sabemos si nos van a dar la ayuda; no se ha hecho nada hasta hoy”, enfatizó.

Explicaron que el daño de sus mercancías les dejó pérdidas millonarias y solo trabajan para pagarlas. Expresaron que la administración del merca se llevó los documentos al Ministerio de Agricultura y al Banco Central de todos los que resultaron afectados; sin embargo, no han recibido respuesta.

Pablo Vizcaíno, propietario del Comercial Bizan, es otro de los negociantes que resultó con la pérdida de su mercancía por el incendio. Expresa que se ha quedado sin negocio y sin dinero, dijo que la administración del merca le prestó un local, pero no puede vender nada porque no tiene mercancías.

Vizcaíno añadió que se sienten abandonados por las autoridades.

“No hemos visto que las autoridades se hayan referido a esta situación, nadie nos representa porque nadie ha venido a hablar con nosotros", dijo. La administración nos han pedido documentos, pero solo promesas y ya”, expresó el comerciante.

Vizcaíno tenía 13 años dedicándose a la venta de diferentes alimentos en el Merca de Santo Domingo y manifiesta que ahora se dedicará a otra labor para poder subsistir.