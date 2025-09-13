Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

“No existen planes inalcanzables”: el mensaje de Manuel Corripio a 1,326 graduados en PUCMM

El presidente de Editora Listín Diario y miembro de la Junta de Directores de la PUCMM invitó a los graduandos a no engañarse, confundiendo deseo con conveniencia.

El vicepresidente del Grupo Corripio, Manuel Corripio, participa como orador principal en graduación de PUCMM

El vicepresidente del Grupo Corripio, Manuel Corripio, participa como orador principal en graduación de PUCMMRaúl Asencio

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSANTO DOMINGO, RD

El empresario Manuel Corripio fue el orador invitado en la septuagésima graduación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), celebrada este sábado en el Puerto de Sans Souci, donde 1,326 nuevos profesionales recibieron sus títulos en distintas áreas de grado, posgrado, técnico y doctorado.

Durante su intervención, el presidente de Editora Listín Diario y miembro de la Junta de Directores de la PUCMM, motivó a los jóvenes a que a pesar de las dificultades, no darse por vencidos, sino continuar con sus sueños.

"El principal objetivo es el que tenemos dentro de nosotros y en la forma en que vemos nuestros temores y prejuicios", dijo. Afirmó que no existen planes inalcanzables, sino plazos poco realistas para controlar las prisas.

El empresario hizo un llamado a los graduandos a ser realistas con lo que quieren para su vida y a tener bien claro que ese será el resultado de lo que persiguen.

El vicepresidente del Grupo Corripio invitó a los graduandos a no engañarse, confundiendo deseo con conveniencia; no a la insensatez, la injusticia y el abuso, sino a siempre caminar por sus principios y valores.

Por último, Manuel Corripio enfatizó que el éxito debe ser sustentado sobre el esfuerzo, la prosperidad compartida y la legitimidad, eligiendo siempre la conveniencia sobre la comodidad.

La PUCMM graduó 1,326 nuevos profesionales

La PUCMM graduó 1,326 nuevos profesionalesRaúl Asencio

"El éxito debe ser aquel que nos permita recordar con honor a nuestros ancestros, mirar la cara a nuestros padres, amigos y a nosotros mismos", agregó el empresario.

Tags relacionados