“No existen planes inalcanzables”: el mensaje de Manuel Corripio a 1,326 graduados en PUCMM

El empresario Manuel Corripio fue el orador invitado en la septuagésima graduación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), celebrada este sábado en el Puerto de Sans Souci, donde 1,326 nuevos profesionales recibieron sus títulos en distintas áreas de grado, posgrado, técnico y doctorado.

Durante su intervención, el presidente de Editora Listín Diario y miembro de la Junta de Directores de la PUCMM, motivó a los jóvenes a que a pesar de las dificultades, no darse por vencidos, sino continuar con sus sueños.

"El principal objetivo es el que tenemos dentro de nosotros y en la forma en que vemos nuestros temores y prejuicios", dijo. Afirmó que no existen planes inalcanzables, sino plazos poco realistas para controlar las prisas.

El empresario hizo un llamado a los graduandos a ser realistas con lo que quieren para su vida y a tener bien claro que ese será el resultado de lo que persiguen.

El vicepresidente del Grupo Corripio invitó a los graduandos a no engañarse, confundiendo deseo con conveniencia; no a la insensatez, la injusticia y el abuso, sino a siempre caminar por sus principios y valores.

Por último, Manuel Corripio enfatizó que el éxito debe ser sustentado sobre el esfuerzo, la prosperidad compartida y la legitimidad, eligiendo siempre la conveniencia sobre la comodidad.

La PUCMM graduó 1,326 nuevos profesionalesRaúl Asencio

"El éxito debe ser aquel que nos permita recordar con honor a nuestros ancestros, mirar la cara a nuestros padres, amigos y a nosotros mismos", agregó el empresario.