COE emite alerta verde para seis provincias; se esperan fuertes aguaceros

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró alerta verde contra inundaciones para seos provincias, debido a la incidencia de vaguada que provocará fuertes aguaceros a partir de la tarde de este sábado.

Las provincias en alerta son: Santiago Rodríguez, Santiago, Dajabón, La Vega, Elías Piña y San Juan.

El boletín el COE se emite a raíz del informe del Instituto Dominicano se Meteorología (Indomet), que indica que para la tarde de este sábado la interacción de una vaguada con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y el viento cálido del este/sureste, provocarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias serán más frecuentes en localidades de las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.