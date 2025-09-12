Suspenden a policías involucrados en muerte de cinco hombres en Santiago

El Ministerio de Interior y Policía informó que, la Dirección General de la Policía Nacional, dispuso la suspensión “inmediata de los agentes involucrados” en el supuesto intercambio de disparos que cobró la vida de cinco personas el pasado miércoles en una plaza en la avenida Olímpica del sector La Barranquita de la provincia Santiago.

La información dada a través de un comunicado de prensa, no especifica cuántos miembros del cuerpo del orden que fueron suspendidos.

Según la información, los agentes “ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias, con absoluta transparencia. No habrá impunidad: el orden solo se sostiene en la legalidad y la justicia. Asumiremos plenamente las responsabilidades que correspondan”, dice el comunicado.

En ese orden, el Ministerio Público informó que se instruyó al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal de Santiago para que encabecen unas investigaciones directamente sobre la muerte de estas cinco personas.

La solicitud realizada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, Reynoso establece que se determine las “las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma”.

Procuradora ordena investigar caso de cinco hombres abatidos por la Policía en Santiago Lea también

Los fallecidos en este caso fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.

Familiares de dos de las víctimas negaron las versiones de los oficiales argumentando que José Vladimir Valerio Estévez, quien era peluquero, y Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, quien era cliente de este, estuvieran involucrados en algún acto delictivo.

Familiares de dos jóvenes ultimados por la PN piden a Pesqueira explique el caso con “veracidad” Lea también

Aseguraron que los policías “saquearon la peluquería, se llevaron el dinero, las maquinas, los discos duros de las cámaras” y un vehículo parqueado en frente de la peluquería “sin orden de un fiscal”. Además de que les colocaron pistolas a sus parientes.