Román Jáquez hablará sobre familias saludables en desayuno de la Fundación Vida sin Violencia

La Fundación Vida Sin Violencia informó que, con el compromiso de continuar promoviendo una cultura de paz, realizará el VIII Desayuno por la Paz, donde tendrá como invitado especial al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liriano.

La entidad explicó en un comunicado que el evento se realizará a las 8:00 de la mañana en el hotel El Embajador.

El magistrado Jáquez Liriano abordará el tema “Paternidad en paz: masculinidad consciente para familias saludables”, una reflexión necesaria en tiempos en los que urge fortalecer los valores de respeto y corresponsabilidad en el hogar.

Destaca que el presidente de la JCE es reconocido por su liderazgo en temas electorales, en defensa de la igualdad de la mujer y en el fomento de una masculinidad positiva.

El Desayuno por la Paz se ha consolidado como un espacio de encuentro y diálogo que reúne a representantes de la sociedad civil, autoridades, líderes comunitarios y comunicadores, con el propósito de impulsar la convivencia pacífica y la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones.