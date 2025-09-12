Ministro de Turismo entrega remozada la iglesia San Miguel en la Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, entregó este viernes la iglesia de San Miguel, en el sector que lleva el mismo nombre en la Ciudad Colonial. La obra tiene un costo de 90 millones de pesos y es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El programa forma parte de la remodelación de 12 iglesias en la Zona Colonial. Esto abarca la iglesia Las Mercedes, capilla Los Remedios, convento de Los Dominicos, entre otras obras, así lo puntualizó Collado.

El funcionario dijo que estas remociones tienen un significado muy importante y que en la responsabilidad del Ministerio de Turismo está la preservación y conservación de las iglesias.

Comunitarios muestran conformidad

Los comunitarios del sector San Miguel se mostraron conformes con el remozamiento realizado a la iglesia.

Carmen Mazara, residente en el sector, expresó que la remodelación es algo que la iglesia necesitaba y se sienten felices por la obra.

"Antes la iglesia se llenaba de agua y tenía mucha precariedad, pero ahora está en mejores condiciones", añadió.

Milda Guevara también es otra de las residentes en el sector que está de acuerdo con la remodelación del templo.

"Este año tendremos la iglesia remozada y más climatizada para nosotros adorar a Dios", manifestó.

Sobre el remozamiento

El remozamiento incluyó embellecimiento del área, climatización, cambios de pisos y techo, además de la iluminación.