Anuncian incorporación de 13 autobuses en Ciudad Juan Bosch

Luego de varios intentos por la mejoría del servicio de transporte en Ciudad Juan Bosch, el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo en República Dominicana (Fideicomiso VBC-RD) y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) acordaron poner en circulación 13 nuevas unidades.

Hasta el momento no se ha establecido una fecha para que se agreguen esos autobuses.

Anteriormente, se realizó un acuerdo con el ex incumbente de la OMSA, pero a la entrada del nuevo director, Onéximo González se hizo una reunión en la que se acordó fortalecer el servicio de transporte de la ciudad residencial, petición que lleva años por parte de los residentes.

“Fideicomiso VBC-RD, el Intrant (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre) y la OMSA desarrollarán estudios técnicos de origen-destino para identificar con precisión las necesidades reales de movilidad en la ciudad y diseñar soluciones a mediano y largo plazo”, cita un comunicado de prensa remitido por Fideicomiso VBC-RD.

El viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia y director del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, informó que la entidad que dirige entregará a la OMSA el plano maestro de la ciudad para su análisis, convocará a una reunión técnica conjunta y dará inicio, junto a la empresa Trafic, al estudio de demanda de transporte. También gestionará la coordinación con el proyecto BRT y explorará soluciones de eficiencia energética denominadas “Modelo Paya”.

De su lado, Onéximo González, asumió el compromiso de aumentar de inmediato la capacidad de transporte en Ciudad Juan Bosch, garantizar la calidad de las unidades asignadas y comunicar en los próximos días los anuncios oficiales sobre la ampliación del servicio. Asimismo, se analizarán los terrenos ya cedidos por el Fideicomiso para la construcción de una terminal de autobuses dentro de la ciudad.

Ambas instituciones acordaron planificación y coordinar con el Intrant la oficialización de las paradas internas. Además de agregar un sistema de transporte público moderno, eficiente e integrado.

“A medida que la ciudad continúa expandiéndose, esta demanda seguirá creciendo progresivamente, lo que hace indispensable reforzar la capacidad de transporte público”, se agregó.

Inyección de 50 autobuses

Se recuerda que Fideicomiso VBC-RD hace dos meses anunció la incorporación de 50 unidades de OMSA para el corredor de la avenida Ecológica y el Hipódromo, así como para establecer una nueva ruta directa al Metro de Santo Domingo.

A la salida del antiguo incumbente de la operadora de autobuses, se realizó un nuevo acuerdo con el actual para desarrollar la promesa realizada a los residentes de Ciudad Juan Bosch.

“Confiamos en que esta promesa se cumplirá, pues las unidades ya estaban presupuestadas”, señaló el ingeniero Alexis Montes de Oca, director de la Unidad de Análisis y Supervisión Técnica del Fideicomiso VBC-RD, en un comunicado a este medio.

Los vecinos de esta ciudad continúan a la espera de mejoras en el servicio de transporte, no solo reduciendo las horas de espera en las paradas, sino el mejoramiento de la carrocería y reparación de los aires acondicionados.