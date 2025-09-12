Zona Colonial
Conoce las rutas alternas por cierre temporal en calles en la Ciudad Colonial
Intrant informó el cierre de la calle José Reyes, específicamente en el tramo entre las calles Padre Billini y Arzobispo Nouel
Desde este viernes 12 de septiembre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) cerró temporalmente algunas calles en la Zona Colonial e implementará cambios y rutas alternas.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad informó el cierre de la calle José Reyes, específicamente en el tramo entre las calles Padre Billini y Arzobispo Nouel.
Asimismo, anuncian la intervención en la intersección Santomé y calle Arzobispo Nouel.
Rutas alternas
En su defecto, tras el cierre de las vías, el Intrant ha dispuesto de rutas alternas y cambio de sentido de circulación.
Estas se encuentran en las calles Sánchez, en el tramo que comprende las calles Padre Billini y Las Mercedes.
En este sentido, los directivos del Intrant exhortan a los ciudadanos a conducir por las vías emitidas.
“Te recomendamos planificar tu ruta con anticipación y seguir las señales de desvíos”, dice el comunicado.