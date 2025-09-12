Conoce las rutas alternas por cierre temporal en calles en la Ciudad Colonial

Desde este viernes 12 de septiembre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) cerró temporalmente algunas calles en la Zona Colonial e implementará cambios y rutas alternas.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad informó el cierre de la calle José Reyes, específicamente en el tramo entre las calles Padre Billini y Arzobispo Nouel.

Asimismo, anuncian la intervención en la intersección Santomé y calle Arzobispo Nouel.

Rutas alternas

En su defecto, tras el cierre de las vías, el Intrant ha dispuesto de rutas alternas y cambio de sentido de circulación.

Estas se encuentran en las calles Sánchez, en el tramo que comprende las calles Padre Billini y Las Mercedes.

En este sentido, los directivos del Intrant exhortan a los ciudadanos a conducir por las vías emitidas.

“Te recomendamos planificar tu ruta con anticipación y seguir las señales de desvíos”, dice el comunicado.