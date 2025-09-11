Profesor de Mao fue asesinado por “pipero” tras negarse a darle 100 pesos

Un joven que se desempeñaba como docente en Boca de Mao, provincia Valverde, murió tras recibir tres estocadas, luego de negarse a darle 100 pesos a “un pipero”.

Según versiones, un individuo identificado hasta el momento como “Jarri”, le pidió 100 pesos al joven profesor Mario Saladin, quien contestó que no tenía, por lo que Jarri sacó un puñal y lo hirió en tres ocasiones, causándole la muerte.

El hecho de sangre ocurrió frente a la escuela de Boca de Mao, en la provincia Valverde.

El joven profesor residía en el batey Libertad de esta localidad.

Otro caso reciente

El pasado 27 de agosto de este año, un señor de 70 años perdió la vida luego de ser atacado con un palo y herido de arma blanca tras negarse a darle la suma de 200 pesos a su agresor, en un hecho ocurrido en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, en la provincia Santiago.

La víctima mortal fue identificada como Enríquez Rafael Hernández, quien de acuerdo al reporte preliminar de la Policía, se negó a entregar el dinero solicitado, lo que provocó la violenta reacción de Starling Javier Ronaldo Cepeda, alias el Locotrón, de 31 años.

El informe señala que el homicida primero golpeó a Hernández con un palo y posteriormente le propinó una estocada, provocándole la muerte.