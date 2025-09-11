Indomet pronostica lluvias en la tarde, mientras vigila fenómeno en el Atlántico

El contenido de humedad y la llegada de partículas de polvo del Sahara estarán limitando las formaciones de nubes y los acumulados de precipitaciones importantes, sin descartar chubascos aislados y pasajeros hacia el litoral caribeño, este jueves.

Sin embargo, en la tarde hasta las primeras horas de la noche, la combinación de los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) con el viento cálido del sureste y la incidencia de una débil vaguada en los niveles altos de la troposfera, originarán algunos desarrollos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, especialmente en poblados de las provincias: Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Monseñor Noel, San Juan, Elías, Piña, Santiago Rodríguez y Dajabón, entre otras cercanas.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su boletín meteorológico de este jueves.

La temperatura seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del este/sureste.

Por lo que se recomienda a la población continúe hidratándose lo suficiente con líquidos, (preferiblemente agua), usar ropas ligeras de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar durante el horario de las 11:00 a. m. y 4:00 p. m.

“El viernes, se prevé un incremento de la humedad y la inestabilidad, producto de la llegada de una onda tropical y la influencia de la vaguada en altura. Ambas estarán generando, especialmente en la tarde, un aumento en las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones: noreste, noroeste, Cordillera Central y zona fronteriza, como son: Hato Mayor, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón y Santiago Rodríguez”.

Actividad ciclónica

El Indomet pronostica que una onda tropical emergerá en la costa occidental de África. Las condiciones ambientales podrían apoyar algún desarrollo lento con una probabilidad muy baja para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas y un 30% en 7 días. Debido a su posición geográfica, se vigila su posible evolución y desarrollo.