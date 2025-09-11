Familiares de uno de los fallecidos en La Barranquita niegan versión policial

“Vino a trabajar, estaba abriendo su barbería, se asustó y salió corriendo”, narraron familiares de José Vladimil Valerio Estévez, unas de las personas tiroteadas por la Policía Nacional en un supuesto intercambio de disparos, en una plaza del sector La Barranquita de la provincia Santiago.

En este hecho también resultaron muertas otras cuatro personas, supuestamente vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo a los familiares del joven que se dedicaba a la barbería, miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), llegaron al lugar y de inmediato dispararon contra los presentes, ante esto Valerio Estévez, le pidió que no lo mataran y salió corriendo.

Denuncian que luego de disparar, los miembros del cuerpo del orden, “saquearon la peluquería, se llevaron el dinero, las maquinas, los discos duros de las cámaras” y un vehículo parqueado en frente de la peluquería “sin orden de un fiscal”.

“A Vladimir le pusieron arma, por qué no le pusieron una tijera, por qué no le pusieron una máquina de él pelar, arma de dónde, si él venía a abrir su barbería, acabando de subir la puerta de la barbería, llegaron aquí, interrumpieron a tiros y le dieron a todo el que pudieron, tengo entendido que también mataron al cliente que se vino a pelar”, dijo la esposa del peluquero.

Señalaron que al vehículo en que se transportaba también le pusieron un arma y los que estaban presentes también pudieron percatarse de esa acción policial.

Explicaron que los miembros de la policía también le quitaron el teléfono a una señora que estaba grabando.

Dijeron que el caso no se quedará impune, ya que cuentan con otras grabaciones que reflejan la acción policial.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, vinculó a las cinco personas muertas al narcotráfico, robo y otros delitos.

Los demás fallecidos fueron identificados como Eduardo Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.