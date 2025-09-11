Extraditan tres dominicanos por tráfico de drogas y homicidio a Estados Unidos

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apoyados por Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditaron a tres dominicanos acusados de narcotráfico y homicidio en Nueva York.

Ricardo Cruz Ortiz, Yenssy Darines Cruz Ortiz y Andres Ramirez y/o Luis Ernesto Pérez Dipegal, fueron trasladados por equipos tácticos de la DNCD, al aeropuerto Internacional de Las Américas, donde custodiados por oficiales estadounidenses, abordaron un vuelo comercial con destino a esa nación.

Según se informó a través de un comunicado, los dominicanos, Ricardo y Darines Cruz Ortiz, son acusados en un Tribunal Supremo, (Tribunal Especial de Estupefacientes), de venta criminal de una sustancia controlada en segundo grado, en violacion a la ley penal de Nueva York, Estados Unidos.

En el caso de Ramirez y/o Perez Dipegal, está siendo requerido por ante un tribunal Supremo del Estado de Nueva York, que le acusa de tentativa para cometer homicidio, en segundo grado, agresión en primer grado, posesión delictiva de un arma de fuego en segundo grado, entre otros cargos.

“Fueron extraditados, atendiendo a los decretos del Poder Ejecutivo, números 462-25, 464-25, 465-25, que autorizan su entrega a Estados Unidos para que respondan las acusaciones en su contra”, señala el comunicado.

Los imputados fueron detenidos en el mes de julio de este año, en operaciones de búsqueda y captura, desarrolladas en la provincia Valverde y el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

La República Dominicana ha afianzado y fortalecido la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional, ampliando las operaciones de captura de fugitivos de la justicia de Estados Unidos y otros países.