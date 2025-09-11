Continúa este jueves la fase intervenciones de los querellantes en el caso Calamar

Tras la finalización de la lectura de la acusación en el caso Calamar el pasado viernes, el proceso judicial ha entrado en la fase de presentación de los querellantes. Este jueves, se espera la presentación de uno de los abogados que representa a los sucesores de Jorge Mota.

Sin embargo, la defensa de los imputados alega que estos presuntamente carecen de derechos registrados y no participaron en contratos con el Estado.

La querella de este grupo ya fue declarada extinta en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con una jueza distinta.

La jueza Altagracia Ramírez, quien ha rechazado peticiones para agilizar las audiencias y se ha negado a conocer las inadmisibilidades, ha visto el proceso entorpecido por la participación continua de personas cuya calidad para querellarse aún está por definirse.

“Esto ha provocado un retraso de más de un año y ha permitido a los querellantes corregir múltiples deficiencias en sus presentaciones iniciales”, considera la barra de la defensa de uno de los encartados.

Sostiene que algunos abogados han notificado hasta cinco reformulaciones de sus querellas iniciales, todas fuera del plazo establecido, lo que perjudica a los imputados y la economía procesal.

Querellas reformuladas y desorden procesal

Resaltó que este jueves, el doctor Pablo Castillo iniciará su presentación con una querella reformulada que ya fue rechazada en el mismo tribunal por otra jueza.

Su querella, relacionada con el Parque del Este, podría haber sido seguida por otros querellantes del mismo parque, lo que habría facilitado la defensa.

Sin embargo, en el orden de la jueza, le siguen los abogados que representan a una rama de la familia Reyes por terrenos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Cabe destacar que la semana pasada, los abogados de la Familia Reyes declararon a los medios que los pagos realizados por el Estado a los propietarios fueron justos, contradiciendo la tesis del Ministerio Público sobre el desfalco.

Se informó, que luego expondrá el doctor Moisés Sánchez, también del caso del AILA, quien igualmente declaró a la prensa que los pagos fueron al valor justo para los propietarios.

Un caso peculiar es el del doctor Elías Cuevas, quien trascendió ha reformulado su querella en siete ocasiones, incluyendo varios desistimientos que luego ha reintroducido en lo que se considera un "ejercicio temerario del derecho a querellarse", lo que según los abogados de la defensa contribuye a un notable desorden procesal.

Las audiencias continuarán el viernes a un ritmo similar. Se espera que ese día intervengan las defensas.