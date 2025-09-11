"¡Brutal golpiza! Una médica relata agresión a puñetazos por familiar de paciente

Yahayra Elizabeth Ortiz, médica general en la Clínica Integral I de Santo Domingo Este, relató "brutalmente" cómo fue agredida mientras cumplía con su jornada laboral el pasado sábado.

El ataque, perpetrado por el familiar de un paciente, le ocasionó múltiples traumas en su pierna, codo, cuello y rodilla, lesiones que ameritaron atención médica y licencia laboral.

Durante una rueda de prensa en el Colegio Médico Dominicano (CMD), Ortiz ofreció su testimonio.

Detalles de la agresión

Todo comenzó con la llegada de una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911. Según el relato de la doctora, un hombre identificado como Logovino Soriano Rosario llegó al centro de salud con su madre, quien necesitaba atención inmediata.

Como parte del protocolo, la doctora Ortiz se acercó al familiar para preguntar sobre el motivo de la emergencia.

“Es normal que cuando llega el 911 a emergencia, uno le pregunte al familiar del paciente: ‘¿Por qué traen al paciente?’. Yo me acerqué a esa persona y solamente le hice una pregunta y él me respondió de una forma agresiva”, sostuvo la médica.

Ortiz explicó que le dijo al joven que no podía saber la situación de la paciente si no le daba los detalles. A lo que él le respondió de forma agresiva: “Tú deberías saber”.

Según la doctora, él la amenazó: “Me dijo que dejara mi altanería, que si no, me iba a dar trompadas”.

La médica narró que, al darse la vuelta para atender a la madre de Soriano Rosario, este se abalanzó y la golpeó, incluso agrediendo a su propia madre en el forcejeo.

“Caí al suelo y me dio patadas, todos en el centro intervinieron y cuando lo tenían agarrado solo decía que me quería matar”, dijo Ortiz, con su voz entrecortada.

Medidas y reacción del CMD

La doctora interpuso una querella formal. La medida de coerción se aplazó para este jueves y el presunto agresor permanece bajo arresto.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) condenó enérgicamente el incidente y reiteró su llamado a las autoridades para detener lo que califican como "recurrentes barbaridades" contra los profesionales de la salud.