De 46 muertos en supuestos intercambios con PN en 2025, siete han sido ligados al narcotráfico

Al informar sobre el supuesto intercambio de disparos ocurrido este miércoles en una plaza del sector La Barranquita de la provincia Santiago, donde murieron cinco personas, el vocero de la Policía Nacional indicó que el grupo estaba dedicado a delitos ligados con el narcotráfico.

“Integran una estructura criminal, dedicados a distintos crímenes y delitos, incluyendo robos, atracos, robo a mano armada, narcotráfico, tráfico de armas y otros”, establecía Diego Pesqueira.

Con el fallecimiento de Edward Bernardo Peña Rodríguez; Carlos Enrique Guzmán Navarro (a) El Charly o Charli Chasc; José Vladimir Valerio Estévez; Elvis Antonio Martínez Rodríguez; y Julio Alberto Gómez, suman siete los jóvenes que en lo que va de año han sido ultimados por la policía en supuestos intercambios de disparos y se les vincula a delitos de narcotráfico.

De acuerdo a publicaciones de la Policía Nacional en su página web, hasta este miércoles 10 de septiembre sumaban 46 las personas fallecidas en intercambios de disparos.

Las otras dos personas ligadas a este delito son Eddy Miguel Lugo Espinal, alias “La Avispa”, fallecido en enero, y Alfredo Tavárez, alias “El Fay”, muerto en julio. Este hombre estaba ligado a robo y microtráfico.

Según los datos, al menos 20 de estas personas también fueron vinculadas a delitos de robos y asaltos; y unos 19 a distintos homicidios.

De acuerdo a las publicaciones, 25 de los fallecidos lo hicieron mientras recibían atenciones médicas en diferentes centros de salud.

El mes donde se produjeron más muertes fue enero con 12 y le sigue junio con siete. En lo que va de este mes se contabilizan seis fallecidos que “al percatarse de la presencia policial o ser interceptados por estos”, dispararon contra los agentes.

Los demás muertes fueron registradas de la siguiente manera: Seis en mayo; cinco en abril; cuatro en febrero; cuatro julio y cuatro agosto.

Además de los cinco hombres en intercambios de disparos en septiembre falleció Reybel Gabriel Rivera (a) “Ata” y/o “El Verdugo”, acusado de intento de homicidio.

En agosto, Jeffery Prado Rodríguez (a) La Para; Gilberto Reyes (a) Givo; otro identificado solo como “Chuky” y Juan Guzmán de Manoguayabo.

En julio, Richard Sabino (a) Sonson; José Miguel González; Daniel Lorenzo Ramírez, apodado Rencito y Alfredo Tavárez, alias “El Fay”.

Mientras que en junio fallecieron en intercambios de disparos Brayan Sánchez, apodado “El Locón”; Edwin Colón Ureña (a) “Pecosa” y/o “El Maléfico”; Brayan Figuereo, alias “Alfi”; Juan Alberto Castro Paredes (a) “Pichi” y/o “El Tuerto”, de 20 años; Moisés Severino Monegro (a) Moisés, de 27 años, y Wilfred Yoan Mejía Medina, de 23 años.

Le sigue mayo con la muerte de Héctor Luis Pérez Rosario (a) Belele; Jayson José Santana Montero (a) El Abusador y/o Niño Malo; Ángel Alcántara de León (a) Migue; Bryan Alberto Suero, de 23 años; Jorge Luis de León Bonifacio (a) Jorge, de 39 años y Diony José Ventura Sánchez (a) Kelvincito y/o Azote, de 22 años.

En abril fallecieron Luis Miguel Monga Varón, de 28 años, apodado “Monga” y/o “Mugan”; Luis Miguel León de la Cruz (a) Compañero y/o Riki y/o El Control de Boca Chica; Albert Charles, alias “Machete”; Erickson Encarnación (a) La Loca, de 24 años, y Johan Alexis, de 29.

En febrero fueron identificados Cristóbal Mota (a) Junior 30, de 38 años; Yuneldy Manuel Mercado Díaz alias “La Cobra”, de 24 años; Frankelin Reyes, alias el Chino; Daniel Francisco Jiménez (a) “Chiqui”, de 23 años; Wandy Valdez Núñez (a) Waja y Miobis Antonio Peña Almánzar.

Por último en enero fallecieron en supuestos intercambios de disparos Eddy Miguel Lugo Espinal, alias “La Avispa”; “Yanepa”; Juan Alberto Collado Frías (a) El Gordo; José Luis Sepúlveda (a) Negro y/o Bilin, ambos de 26 años; Yefry Antonio Marte Placencio, alias “Chapi”, de 26 años; Leovanny Martínez Reyes, alias “Leito” y/o “El Inválido”, de 38 años; Daylin Joneidy Pérez, alias “El Loquillo”, de 37 años; Jesús Manuel Aquino, alias “Manuel La Perra”, de 35 años; Henry Félix (Mantequilla), de 22 años, y José Luis Betancourt Ogando (a) Bebo, de 22 años.