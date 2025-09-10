Solo seis dominicanos han retornado al país de forma voluntaria desde Puerto Rico este año

A pesar de los informes y redadas realizadas a inmigrantes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), solo seis dominicanos, de acuerdo a datos de la Dirección General de Migración (DGM), han retornado al país de manera voluntaria desde Puerto Rico.

En total, ocho dominicanos han retornado a República Dominicana de manera voluntaria, de enero hasta el 31 de agosto de este año. De este grupo, seis llegaron de Puerto Rico; uno de Reino Unido y el restante de Canadá.

De acuerdo a la DGM, este retorno voluntario de los dominicanos residentes en Puerto Rico inició en el mes de mayo. Las repatriaciones se produjeron el 10 de mayo; el 5 de agosto y 25 de agosto.

Repatriaciones

La Dirección General de Migración tiene en sus estadísticas que desde enero hasta agosto de este año, al menos 32 países han repatriado a República Dominicana a unos 3,226 nacionales.

Los deportados llegan en vuelos comerciales, a través de los aviones de los gobiernos federales de Estados Unidos y Chile; ferries y de forma terrestre. Incluso, de acuerdo a los datos, los repatriados de Puerto Rico llegan al país a través de vuelos comerciales.

Dentro de los ilícitos que han cometido los dominicanos repatriados están migración ilegal, droga, asalto, violencia, uso de documentos falsos, fraude, homicidio, ofensa y/o abuso sexual, porte ilegal de armas, trata de personas, robo, violación y violencia.

De los 3,226, unos 2,891 son hombres y 335 mujeres.

El mayor número de repatriados llegaron al país acusados de "migración ilegal". Estos contabilizan 2,221; seguido de droga, con 490; porte ilegal de armas, 100; violencia, 84; ofensa y abuso sexual, 69; documentos falsos, 41 y homicidio, 31.

Los dominicanos llegan desde Puerto Rico, San Martin, Chile, Estados Unidos, España, Alemania, Argentina, Bahamas, Eslovenia, Australia, Francia, Alemania, Guyana Francés, Colombia, Guadalupe, Panamá, Haití, Bolivia, Antigua y Barbuda, Bahama , Isla de Aruba, Dinamarca, Costa Rica, Curacao, Turquia, Perú, México, Italia, Países bajos, Guayana, Canadá y Suiza.

Ice

Varios reportes de medios internacionales hablan de lo aterrado que viven muchos dominicanos en Puerto Rico por la política de deportaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Una nota publicada el pasado mes de julio indica que de enero al 7 de junio de este año, agentes del ICE arrestaron a 4215 dominicanos en Puerto Rico.