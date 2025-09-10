Policía de San José de Ocoa confirma muerte de hombre acusado de matar mujer y herir esposo a machetazos

Las autoridades policiales de San José de Ocoa confirmaron esta tarde la muerte de un hombre identificado como Rudy Mejía (a) Alejandro, señalado como el presunto responsable de asesinar a la señora Valdemira Peña Mateo, de 59 años, y herir de gravedad a machetazos a su esposo José Altagracia Tejeda, en Domingo Frío, Los Anones, Distrito Municipal La Ciénaga, provincia San José de Ocoa.

Según la Policía, el imputado resultó impactado por varios disparos durante el operativo de captura que se realizó desde el pasado sábado cuando ocurrió el suceso debido a un conflicto social.

De acuerdo a los informes obtenidos, Alejandro, quien vivía en Baní, llegó muerto al Hospital San José pasadas las 3:00 de la tarde.

El cuerpo sin vida del occiso se encuentra en la morgue del centro de salud.

En el hospital público local se observó la presencia de un gran número de agentes policiales y decenas de curiosos.