A pesar de asignación de obra, no se ha asfaltado la carretera de la Escalera en Altamira

Las condiciones en que se encuentra la carretera de la Escalera en el municipio de Altamira, provincia Puerto Plata, fueron denunciadas por dirigentes comunitarios de esa zona.

Los comunitarios solicitan al Ministerio de Obras Públicas la inhabilitación de la empresa a cargo de los trabajos porque ha incumplido con el plazo establecido para su ejecución y actualmente el trayecto se encuentra en pésimas condiciones.

La obra fue asignada a la empresa Mesigal Construcciones S. R. L., mediante un procedimiento de emergencia, el 16 de noviembre de 2022, con un presupuesto de 185 millones 58,078.18, de pesos, estableciendo un plazo de ejecución de 12 meses y una apropiación inicial de 50 millones de pesos.

Los comunitarios entienden que al haber incumplido la empresa con los términos establecidos en el contrato suscrito con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, este debe ser rescindido y otorgado a alguna empresa que pueda ejecutar los trabajos dada las pésimas condiciones en que se encuentra la vía.

Hicieron un llamado al presidente Luis Abinader; al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, así como a la gobernadora Claritza Rochtte y a la senadora Ginette Bournigal a acudir en auxilio de la comunidad, que requiere una solución urgente para poder transitar, acudir a sus trabajos y sacar los productos agrícolas que producen.