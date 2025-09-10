Liga Dominicana contra el Cáncer; 83 años de atención digna y sin distinción

La Liga Dominicana contra el Cáncer (LDCC), a través del Instituto de Oncología Doctor Heriberto Pieter (IOHP), continúa fortaleciendo su compromiso con el país, atendiendo a pacientes con cáncer sin importar su condición económica.

Así lo expresó la junta directiva del gremio, presidido por Julia Guerra de Oller, durante la celebración del 83 aniversario de la liga, brindando una labor digna a los pacientes. Momento que también aprovechó para destacar la trayectoria del hospital.

Los miembros de la junta directiva trabajan con un mismo norte: “Darle al paciente oncológico un trato digno y humano, que su condición económica no sea una limitante para acceder a servicios de salud con los más altos estándares de calidad”, detallan.

Asimismo, reseña un comunicado de que la confraternidad es considerada como uno de los centros de salud mejor posicionados en el país.

“Nosotros somos el mejor hospital oncológico del país, siendo referente, no solo por lo que hemos logrado en crecimiento, sino por la calidad de los médicos, por la ayuda que brindamos y los casos de pacientes que se han recuperado”, dijo.

Sobre el oncológico

El Instituto de Oncología Doctor Heriberto Pieter (IOHP) ofrece atención integral para el paciente oncológico a través de un equipo multidisciplinario.

La directora del centro médico, doctora Rosa Haydeé Vassallo, detalló los avances que ha obtenido el sanatorio.

Esto abarca desde la implementación de la citología cervical en base líquida hasta la implementación de detección del virus del papiloma humano (VPH) con serotipos de alto riesgo, según las guías del CAP.

Además de la administración de la vacuna del VPH en niños y niñas en edades que oscilan entre 9 y 14 años, ampliación del diagnóstico molecular de tumores malignos (mama, pulmón, próstata, endometrio y vías digestivas). También se ha creado una consulta de asesoría genética.

Además, señalan que la inteligencia artificial interviene en el diagnóstico de patologías mamarias, ampliación de servicios de imágenes con la implementación de resonancias magnéticas, desarrollo de técnicas avanzadas en radioterapia y otros servicios.

Investigaciones

El Instituto Oncológico Doctor Heriberto Pieter ha realizado investigaciones presentadas en congresos internacionales (cáncer de mama), participa en ensayos clínicos aprobados por la Comisión Nacional de Bioseguridad (Conabio) y ha sometido proyectos que resultaron ganadores en la convocatoria de Fondo de Incentivo a la Investigación Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Fondocyt).

Por otro lado, a través de estudios de investigación ha facilitado la aprobación por parte del Ministerio de Salud Pública del uso de medicamentos dirigidos contra mutaciones conocidas como el BRCA, identificadas en pacientes con cáncer de ovario seroso de alto grado, cáncer de mama y próstata, datos de la LDCC.