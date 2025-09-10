Incautan 98 paquetes de marihuana en cajas de suministros médicos y ropas en Las Américas
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Ministerio Público y con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), incautó 98 paquetes de marihuana durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.
De acuerdo a nota de prensa, el hallazgo se produjo cuando los equipos de inspección detectaron imágenes sospechosas a través de una máquina de rayos X en uno de los depósitos de la terminal. Posteriormente, una unidad canina confirmó la presencia de sustancias controladas, activando de inmediato el protocolo de actuación.
“Por disposición del fiscal actuante se procedió a la apertura de cuatro cajas que contenían suministros médicos y prendas de vestir. En su interior se ocuparon los 98 paquetes de marihuana, debidamente empacados al vacío, con un peso total de 112 libras, según certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)”, informaron.
De acuerdo a la información, las cajas fueron remitidas desde una compañía ubicada en Miami, Estados Unidos, y tenían como destino una empresa con dirección en la avenida Los Beisbolistas, sector Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Las autoridades han iniciado un proceso de investigación para identificar y someter a los responsables de este frustrado intento de introducir marihuana al país.