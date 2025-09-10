Hallan en el Mar Caribe el cadáver de joven reportado como desaparecido

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Herasme Frómeta, confirmó que fue recuperado un cuerpo en aguas del Mar Caribe, que podría ser del joven reportado como desaparecido, Víctor Alberto Roque Ariza.

Dijo que el cadáver fue entregado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entidad que le corresponde identificarlo. Sin embargo, una fuente informó a Listín Diario que se trata de Roque Ariza.

El oficial explicó en esas inmediaciones, en la avenida 30 de Mayo, estaba el carro del joven y sus pertenencias, por lo que familiares se dirigieron al Inacif a fin de identificarlo.

Los brigadistas de los bomberos y la Armada de República Dominicana estuvieron desde ayer realizando las labores de búsqueda y este miércoles desde las 6:00 de la mañana continuaron hasta hallar el cuerpo.