Fondos destinados a Senasa no se entregarán de forma inmediata, dice ministro de Trabajo

Los RD$12,500,000,000 aprobados por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para apoyar el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y que están destinados a “la protección de la salud de ARS Senasa; el cuidado de la salud del régimen contributivo y los subsidios que respaldan las prestaciones económicas por enfermedad común, lactancia y maternidad”, no serán entregados de forma inmediata.

Así lo reveló el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien indicó que el traspaso de los fondos se realizó al determinar que “era conveniente para el fortalecimiento de Senasa y otras ARS que forman parte del sistema y que, por lo tanto, estarían siendo utilizados dentro del sistema”.

Explicó que al tratarse de una cantidad de dinero importante no se entregarán de forma inmediata.

“Es un proceso que interviene la Tesorería de la Seguridad Social y como ustedes comprenderán por el monto que implica, va en un proceso escalonado, no es que se entrega inmediatamente el momento total, a través de mecanismos financieros”, dijo.

Eddy Olivares indicó que ese dinero corresponde a fondos del Sistema de la Seguridad Social que se van acumulando, al tiempo de informar que este “año rondarán en 50 mil millones”.

Este martes se conoció una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social en la que destinaba RD$12,500,000,000 de los excedentes de reservas técnicas del Seguro de Riesgo Laborales.

El dinero será distribuido de la siguiente forma: 6,000 millones de pesos a la ARS Senasa para la protección en salud de los afiliados; RD$5,000 millones al fondo de la Cuenta de Cuidado de Salud de las Personas del Régimen Contributivo y RD$1,500 millones para subsidios que cubren prestaciones económicas por enfermedad común, lactancia y maternidad.