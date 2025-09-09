Conoce las marcas americanas y europeas que fabrican vehículos en China y que llegan a RD

Audi Q4 y Q2 E-TRON; Buick Envision y Velite 6; Kia EV5 y Soluto son algunos de los modelos de marcas fabricados en China que más se han importado a República Dominicana en los últimos cinco años según datos de la Dirección General de Aduanas.

Bajo el respaldo de sus logotipos famosos y las largas trayectorias que poseen, ciertas marcas de vehículos, tanto americanas como europeas, manufacturan algunos de sus modelos en el gigante asiático.

Ya sea en plantas propias, mediante alianzas con empresas locales o un modelo de tercerización, reconocidas marcas como Chevrolet, Kia, BMW, Peugeot, entre otros, producen estos vehículos para luego exportarlos y venderlos en otros mercados o en la propia China.

Alianzas

SAIC-GM, una alianza establecida en 1997 entre SAIC Motor y General Motors (GM), es una de las principales manufactureras chinas que ensambla modelos de marcas extranjeras.

Esta empresa tiene cuatro bases de fabricación: Jinqiao en Pudong, Dongyue en Yantai, Norsom en Shenyang y la base de Wuhan, así como 7 plantas de vehículos y 4 plantas de tren motriz.

Descrita como “una empresa multimarca”, cuenta con más de veinte líneas de productos, incluidas las marcas de renombre mundial Buick, Chevrolet y Cadillac, que cubren los segmentos de lujo, compacto, sedán, MPV y SUV, así como vehículos híbridos y eléctricos.

En el caso de Buick, son los responsables de modelos como el Envision. También de diversas líneas de Chevrolet, como el Aveo, Cavalier, Onix y Captiva.

De este último se han traído al país 1,615 vehículos en los últimos cinco años, superado por su van N400, de la cual se han importado 2,441 ejemplares. Le sucede la jeepeta Groove con unos 816. También están la N300 y la Chevrolet Menlo.

Por otro lado, a partir de 2024, el Lincoln Nautilus se ensambla en Hangzhou en la planta de Changan Ford, una empresa conjunta 50/50 entre la local Changan Automobile y la estadounidense Ford Motor Company para la comercialización de vehículos en China.

Changan es también fabricante de Suzuki, Mazda, Citroen y Peugeot para el mercado chino. De este último, al país se han importado 99 Peugeot Landtrek y 36 Peugeot E 2008 entre enero de 2020 y agosto de 2025.

De Ford, se han importado 905 modelos de fabricación china: un Mustang Mach-E y el resto es Territory.

Sepa más

Entre las marcas y modelos japoneses fabricados en China se incluyen a Honda Civic, CRV, E-NP 1, E-NP 2, E-NS1, E-NS1, M-NV, S7, X-NV; Toyota BZ4X, Rav4, Coaster, Corolla, Corolla Cross, Izoa, Levin y Wildlander; más de 30 modelos Isuzu, entre ellos NPR, D-Max y KV600; Mitsubishi Fuso.

De la Morris Garages (MG), fundada en 1924 en Reino Unido, también se han importado los modelos One, Marvel, HS, RX8, ZS, ZS EV y ZX, entre otros.

Otras marcas y modelos importados al país son Tesla Model Y; Volvo S60, S90 y XC60; Volkswagen ID.4 e ID.6. Asimismo, entre los coreanos están Hyundai Santa Fe, Tucson, Verna, Xcient, HD-78 y Mighty Ev, así como también Kia Seltos, Soluto, KX1 y EV5.