Sacerdote Alejandro Peña fue suspendido y es investigado por acusaciones de abuso sexual

La Diócesis de Mao en el municipio Monte Cristi expresó en un comunicado que el sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez ha sido suspendido del ejercicio público de su ministerio para fines de investigación.

Estas declaraciones fueron dadas ante la denuncia y/o acusación de la cual ha sido objeto y que fue publicada en un reportaje de "El Informe de Alicia Ortega", donde se denuncia que este abusó sexualmente de varias menores.

En el comunicado detallaron que, mientras se realizan las pesquisas, la Diócesis se compromete a dar asistencia espiritual y psicológica a las presuntas víctimas, así como a indicarles los procedimientos a seguir en una situación como esta.

"En espíritu de total y abierta colaboración con las autoridades, recordamos que "En la Iglesia no hay lugar para el abuso ni para encubrirlo". Papa Francisco", agregaron.