RD celebrará su primer festival dedicado a animales

La República Dominicana vivirá un acontecimiento histórico con la celebración del Animal Fest República Dominicana 2025: el primer festival del país dedicado en su totalidad a los animales.

El evento tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de octubre en el Pabellón de las Naciones, Centro de los Héroes, con motivo del Día Mundial de los Animales.

El festival será totalmente gratuito y contará con un programa de tres días continuos de actividades educativas, culturales y recreativas, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el bienestar animal.

Además, permitirá recaudar fondos a favor de la Ciudad de los Animales (Ciudad de Ángeles), el proyecto pionero en la región que busca rescatar, rehabilitar y dar una nueva oportunidad de vida a animales en situación de abandono o maltrato.

El Animal Fest 2025, que tiene en su primera edición a Colombia como país invitado de honor, se desarrolla gracias al respaldo de aliados estratégicos como el Listín Diario (media partner oficial), Telemedios Canal 8, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Salud Pública, la Clínica Veterinaria CEMVET, Grabo Estilo, Farmacias GBC, Impresora Conadex, JP Chenet, LASO Films, así como un itinerario cargado de experiencias.

Durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de charlas, paneles y talleres sobre bienestar animal, jornadas de adopción responsable, exhibiciones de K9, desfiles de mascotas, conciertos, presentaciones artísticas, concursos temáticos y actividades infantiles.

Un aspecto central será la Veterinaria Gratuita, disponible durante todo el evento, donde se ofrecerán consultas, vacunación, desparasitación y atenciones médicas para los animales sin costo alguno, gracias a la colaboración de especialistas y voluntarios.

El itinerario completo estará disponible en las redes sociales oficiales de Fundación LASO y Animal Fest, para que las familias puedan planificar y no perderse ninguna de las actividades.

La presidenta de la Fundación LASO, Lorenny Solano, expresó su entusiasmo ante la realización del festival: “El Animal Fest es mucho más que un evento, es una celebración de vida, amor y compromiso con los animales”, dijo.

Y agregó: “Queremos que las familias, los niños, los rescatistas y todos los amantes de los animales vivan tres días inolvidables, en un ambiente seguro, educativo y entretenido. Estamos convencidos de que será un espacio donde reafirmaremos que los animales son parte esencial de nuestra sociedad, y que juntos podemos construir un país más justo y responsable con ellos”, dijo Solano.

El festival contará con el apoyo de la Policía Nacional, Policía Municipal, la Defensa Civil y otros organismos de seguridad del Estado, garantizando un ambiente ordenado y seguro para los asistentes. Se dispondrá además de áreas de hidratación, protocolos de limpieza, zonas de sombra y reglas claras para el manejo responsable de las mascotas.

Fundación LASO hace un llamado a toda la ciudadanía a sumarse a esta fiesta histórica del bienestar animal, recordando que la entrada es libre y gratuita durante los tres días del evento.

“El Animal Fest 2025 será un evento para todos: familias, estudiantes, profesionales, rescatistas, instituciones y marcas. Queremos que el país entero se sienta parte de este movimiento y que juntos impulsemos el proyecto Ciudad de los Animales, que cambiará la historia del bienestar animal en la República Dominicana”, agregó Solano.