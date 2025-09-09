Ministro de Salud dice que siempre faltarán camas en UCI, aunque asegura que hay más que antes

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, indicó que la insuficiencia de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) siempre estará presente en los hospitales, aunque sostuvo que en la actualidad hay “más camas que antes”.

Informó que la institución que dirige midió la cantidad de camas que tenían y se aumentaron a un 82 % en todo el país en cuidados intensivos, neonatales y pediátricos.

“Siempre van a faltar camas de UCI porque muchas veces las enfermedades nos tocan. Pero lo que podemos decir es que hay muchas más camas que antes y vamos a seguir trabajando intensamente en que más camas se incorporen a medida que más hospitales se van a sumar”, destacó ante las consultas de la prensa.

Congreso

De igual forma, el ministro anunció el primer “Congreso de Políticas Públicas” basados en evidencias y la XXI Reunión Cochrane Iberoamericana, la cual reúne a profesionales de la salud, tanto nacionales como internacionales.

Estas actividades también contarán con investigadores interesados en la síntesis de la evidencia científica en la práctica clínica para la toma de decisiones.

República Dominicana presentará 54 estudios nuevos, colocándose como un punto de partida importante dentro de la investigación.

“Desde aquí va a salir mucha evidencia para generar políticas públicas que ayuden a mejorar la salud de todos los países que todos tocamos, y hay muchísimos estudios que tienen que ver con prevención, con materno-infantil, con evidencia, con cambios climáticos, con medioambiental, con salud ambiental, con salud animal. Se trata de más de 80 estudios”, agregó.

Este evento se desarrollará con modalidad presencial y por streaming desde este martes 09 al 11 de septiembre de 2025 y tendrá lugar en el Hotel JW Marriott de Santo Domingo.